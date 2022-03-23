青年節文物展 紀念黃花崗72烈士

南加州全僑慶祝中華民國111年青年節歷史文物圖片展覽在中華會館開幕。（記者丁曙／攝影）

南加州 全僑慶祝中華民國 111年青年節歷史文物圖片展覽開幕典禮，22日上午在羅省中華會館舉行。文物史展由僑聯總會駐美西南辦事處主辦，大約100件書畫圖片展示了國父孫中山先生的歷史足跡及黄花崗七十二烈士事蹟，提醒國人和僑胞不要忘記中華民國的歷史傳承，珍惜民主自由的可貴。

今年青年節歷史文物圖片展覽有100多件展品，包括中華民國大總統孫文宣言書、黃花崗七十二烈士靈位、黃興畫像，以及興中會、同盟會文字史料、北伐戰爭的圖片和文字，碧血黃花英烈魂等詩詞歌賦等，這些珍貴史料均有中華民國僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華精心收藏。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華在青年節歷史文物展開幕禮演講。（記者丁曙／攝影）

文光華說，在青年節即將到來，慶祝中華民國111周年慶暨79屆華僑節，推出文史展覽見證歷史。活動有兩層次意義，一是緬懷歷史，不忘創建民國的先賢先烈，特別是黃花崗72青年先烈的英勇事蹟，如同一根火柴驅散了數千年歷史的黑暗；二是海外僑社弘揚傳承當年支持國父創建中華民國的精神，傳承歷史，放眼未來。海外華僑必須精誠團結，安定僑社，促進兩岸和平。

1943年3月29日，中國國民黨三民主義青年團召開第1次全國代表大會，褒揚黃花崗烈士的英勇事蹟，因此定此日為青年節，成為今日329青年節的由來。

洛杉磯僑教中心主任陳敏永表示，國父孫中山創立中華民國，以及黃花崗七十二青年烈士的文物，他們拋頭顱，灑熱血，創建了中華民國也是華人 社會民主自由的國家，以及今天的中華民國在台灣繼續傳承自由民主，非常可貴。他感謝中華會館每年推薦海外優秀青年，繼承光榮傳統，以史為鑒。

羅省中華會館主席鄺松齡指出，黃花崗72先烈英勇就義追求理想，表現了青年對國家的責任感。當今海外僑界青年以先烈為楷模，傳承孫中山先生的自由民主的建國理想。

參加當日展覽開幕典禮的還有羅省中華會館副主席周賜軒、正副監事長蔡惠玲和胡卓球，中華會館前主席張自豪、梁永泰、方杰洲、廖美華，僑務諮詢委員高啟正等、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐、第一副會長王竹青，以及美西華人學會理事長徐和生等僑領。

南加州全僑慶祝青年節歷史文物圖片展覽部分史料。（記者丁曙／攝影）