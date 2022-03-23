我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

青年節文物展 紀念黃花崗72烈士

記者丁曙／洛杉磯報導
南加州全僑慶祝中華民國111年青年節歷史文物圖片展覽在中華會館開幕。（記者丁曙／攝影）
南加州全僑慶祝中華民國111年青年節歷史文物圖片展覽在中華會館開幕。（記者丁曙／攝影）

加州全僑慶祝中華民國111年青年節歷史文物圖片展覽開幕典禮，22日上午在羅省中華會館舉行。文物史展由僑聯總會駐美西南辦事處主辦，大約100件書畫圖片展示了國父孫中山先生的歷史足跡及黄花崗七十二烈士事蹟，提醒國人和僑胞不要忘記中華民國的歷史傳承，珍惜民主自由的可貴。

今年青年節歷史文物圖片展覽有100多件展品，包括中華民國大總統孫文宣言書、黃花崗七十二烈士靈位、黃興畫像，以及興中會、同盟會文字史料、北伐戰爭的圖片和文字，碧血黃花英烈魂等詩詞歌賦等，這些珍貴史料均有中華民國僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華精心收藏。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華在青年節歷史文物展開幕禮演講。（記者丁曙／攝影）
僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華在青年節歷史文物展開幕禮演講。（記者丁曙／攝影）

文光華說，在青年節即將到來，慶祝中華民國111周年慶暨79屆華僑節，推出文史展覽見證歷史。活動有兩層次意義，一是緬懷歷史，不忘創建民國的先賢先烈，特別是黃花崗72青年先烈的英勇事蹟，如同一根火柴驅散了數千年歷史的黑暗；二是海外僑社弘揚傳承當年支持國父創建中華民國的精神，傳承歷史，放眼未來。海外華僑必須精誠團結，安定僑社，促進兩岸和平。

1943年3月29日，中國國民黨三民主義青年團召開第1次全國代表大會，褒揚黃花崗烈士的英勇事蹟，因此定此日為青年節，成為今日329青年節的由來。

洛杉磯僑教中心主任陳敏永表示，國父孫中山創立中華民國，以及黃花崗七十二青年烈士的文物，他們拋頭顱，灑熱血，創建了中華民國也是華人社會民主自由的國家，以及今天的中華民國在台灣繼續傳承自由民主，非常可貴。他感謝中華會館每年推薦海外優秀青年，繼承光榮傳統，以史為鑒。

羅省中華會館主席鄺松齡指出，黃花崗72先烈英勇就義追求理想，表現了青年對國家的責任感。當今海外僑界青年以先烈為楷模，傳承孫中山先生的自由民主的建國理想。

參加當日展覽開幕典禮的還有羅省中華會館副主席周賜軒、正副監事長蔡惠玲和胡卓球，中華會館前主席張自豪、梁永泰、方杰洲、廖美華，僑務諮詢委員高啟正等、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐、第一副會長王竹青，以及美西華人學會理事長徐和生等僑領。

南加州全僑慶祝青年節歷史文物圖片展覽部分史料。（記者丁曙／攝影）
南加州全僑慶祝青年節歷史文物圖片展覽部分史料。（記者丁曙／攝影）

南加州全僑慶祝青年節歷史文物圖片展覽部分史料。（記者丁曙／攝影）
南加州全僑慶祝青年節歷史文物圖片展覽部分史料。（記者丁曙／攝影）

中華民國 加州 華人

上一則

洛學區3‧23起免口罩 教師工會同意

下一則

洛市長參選人梁家訓：盼成立新遊民扶助機構

延伸閱讀

南加260華人登山健行 賞花迎春

南加260華人登山健行 賞花迎春
260華人登山健行 春天放飛身體與心情

260華人登山健行 春天放飛身體與心情
南加僑界紀念孫中山 19日闔家歡樂健行

南加僑界紀念孫中山 19日闔家歡樂健行
孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷

孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷
中華公所紀念孫中山逝世97周年

中華公所紀念孫中山逝世97周年
孫中山逝世97周年 洛杉磯華埠百人致敬

孫中山逝世97周年 洛杉磯華埠百人致敬

熱門新聞

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海