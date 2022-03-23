洛市長參選人梁家訓：盼成立新遊民扶助機構

洛市參選人梁家訓主張，洛市成立新的遊民心理輔導與諮詢機構，由洛市直接為遊民提供扶助。（梁家訓競選網站）

洛杉磯五位市長參選人22日晚間將首度公開辯論，就在這場對決之前，華裔市議員梁家訓(前譯德利昂，Kevin de León）拋出新議題，希望洛市成立新的遊民 心理輔導與諮詢機構，避開縣府的繁文縟節，由洛市直接為遊民提供扶助。

梁家訓當選市議員後，原本就支持改革遊民的相關立法，避免洛縣 與洛市之間遊民政策的扞格。梁家訓上周還參加了小東京！鳥海廣場！（Toriumi Plaza）的遊民安置行動。雖然反對者批評，但梁家訓強調能夠安頓無家可歸的106位「鄰居」是件好事。

至於公共安全層面，除了洛市警局仍將維持9700名員警的規模，梁家訓還希望每個分局能夠加派12名心理諮商師，增進分局處理遊民問題的應變能力。整體來說，梁家訓期待的遊民問題處理方式，不只是讓無家可歸者離開街頭，還要能獲得棲身之所。

梁家訓在市議員任內推動的議案，除了要在2025年之前新建2萬5000個遊民安置居住處所，並希望優化遊民扶助機制。他最近在一場論壇中指出，既然市府打算在2030年前新增45萬個居住單位，那麼是不是也該考慮提供18萬5000戶宜居宅給低收入 戶，而他主張的2萬5000戶遊民安置宅就是第一步。

梁家訓的規畫是，在洛縣的遊民服務局（LAHSA）之外，市府外成立統籌遊民安頓15項方案的機構，在遊民搬出街頭後繼續提供後續服務。其他參選人也在研議洛市與洛縣之間遊民權責分配議題，另位洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）主張完全切斷縣市合作。

不只是洛市市長參選人熱議遊民問題，洛縣縣委會也在考慮遊民服務局的定位。最新的決議是，不解散遊民服務局，但是將它的任務簡化為只負責發放聯邦經費，並只管理轉介至中途之家的相關服務，另外成立專責單位處理與遊民直接接觸、洽談的議題。