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加州眾議員方樹強 力挺PCC理事候選人王耀正

記者丁曙／亞凱迪亞市報導
加州眾議員方樹強（左）宣布支持王耀正競選PCC理事。（王耀正競選總部）
加州眾議員方樹強（左）宣布支持王耀正競選PCC理事。（王耀正競選總部）

巴沙迪那學院（Pasadena City College）理事候選人王耀正（Alton Wang），獲加州眾議員方樹強（Mike Fong）背書支持。方樹強代表的第49選區包括亞凱迪亞和天普市，王耀正競選的PCC理事會第七區即代表亞凱迪亞和天普市。

方樹強說，身為前社區學院理事和學生，他親身體驗了普通家庭負擔得起的優質公共教育，是學生成功的基石，也是充滿活力的社區的關鍵。王耀正理解並分享這些重要的價值觀。

方樹強認為，王耀正對巴沙迪那學院包容性的願景，也為年輕人更好地為未來做好準備。學院需要王耀正的領導，增加學生接受高等教育的機會。 

王耀正成長於華人移民家庭，他的第一代移民父母曾在巴沙迪那學院修課，為後來創辦小企業奠定經驗基礎。王耀正畢業於亞凱迪亞高中和Wesleyan University，以及在洛杉磯加州大學（UCLA）法學院學習。他的競選政見包括落實三個核心優先事項，提升高中生入學率、社區學院畢業生轉學率，確保有需要的學生獲得資源。

王耀正已獲得多位民選官員背書，包括亞凱迪亞學區三位華裔教委、聖谷多個城市議員、社區學院理事等30多人。PCC學區理事會今年有四席改選，王耀正角逐第七區，挑戰尋求連任的理事Anthony R. Fellow。

亞凱迪亞 加州大學 移民家庭

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