來自武漢 華裔年輕導演張紐約「霧中的她」獲獎

華裔年輕製片人、導演張紐約。（張紐約提供）

來自武漢 現居洛杉磯的華裔年輕製片人、導演張紐約（Kay Zhang），最近根據疫情初始家庭成員的故事，製作電影 「霧中的她」（Mother in the Mist）獲得獎項，希望在好萊塢闖出天地。

來自湖北武漢的張紐約受到啟發，根據新冠疫情最初襲擊武漢時，一位家庭成員分享的故事製作這部電影。被她的同胞所面臨的鬥爭所感動，張紐約希望製作一部能引起所有人共鳴，關於家庭和母性的電影。「霧中的她」跟隨尚未見到自己所生女兒的新媽媽趙娟娟，和小女孩小雪，以自己的方式闖入災難性的疫區中心，希望見到媽媽。兩人聯手逃避宵禁和防疫規定，只為與親人重聚。

「霧中的她」劇照。（張紐約提供）

張紐約說，因為出生的時候電視上正在放「北京 人在紐約」，父母覺得是個很精采、充滿冒險精神的時代縮影，於是給她起了這個「紐約」這個令人過目難忘的名字。後來她真的發揮冒險精神，到美國紐約和各地闖蕩打拚。

從杜克大學獲得國際比較研究學士學位，並擔任了一年的雙語製片協調員後，張紐約決定繼續追求對電影和電影製作的長期熱愛，並在南加大電影藝術學院攻讀電影製作的碩士學位。

「霧中的她」劇照。（張紐約提供）

身為製片人，她的多部短片和長片在Flickers'羅德島國際電影節、聖路易斯國際電影節、美國電影節、北京國際電影節等國際奧斯卡資格電影節上放映，並獲得第27屆DGA學生電影獎最佳女性獎電影製片人、第47屆學生奧斯卡金像獎、英國電影學院學生電影獎評委會特別獎。她的項目得到了Alfred P. Sloan基金會、FOX Fellowship Endowment Fund以及其他多個基金的資助。她曾在著名電視和故事片中擔任製片主助理，包括海綿寶寶第9至12季、中國導演陸川的「749局」。

「霧中的她」劇照。（張紐約提供）

張紐約表示自己的創作靈感來自於她作為國際公民的經歷，她在物理上和文化上都不斷跨越國界。她對於描繪反映不同婦女和兒童微妙情感和鬥爭的故事具有熱情。