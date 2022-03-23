我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

學者：BA.2傳染力強 中國清零效果有限 美應作好準備

編譯組／綜合報導
中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。圖為中國民眾排隊等待核酸檢測。(Getty Images)
中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。圖為中國民眾排隊等待核酸檢測。(Getty Images)

新冠Omicron變種病毒的BA.2亞種病毒傳染力強，造成中國與歐洲目前新冠病例飆升。中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。專家指出，中國採取的因應疫情方法與歐美不同，仍須密切注意這波疫情的發展。與此同時，美國本土的BA.2亞種病毒已占新增病例的25％，雖然還不嚴重，專家提醒美國應作好準備。

史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘(Dr. Jason Wang)表示，中國目前發生的情況，可反映出mRNA疫苗效用強大，美國民眾可以順利接種這種疫苗，這實在非常幸運。他說，mRNA疫苗可能是最有效的預防新冠疫苗。

王智弘表示，這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。(本報...
王智弘表示，這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。(本報檔案照)

史丹福大學傳染病學專家卡蘭醫師（Dr. Abraar Karan)指出，如要避免疫情爆發，全美各界應當提前做好各種準備工作，確保預防與治療系統順利運作流暢。

專家警告說，新冠疫情目前在中國與歐洲等地再度爆發，顯示美國疫情可能也會再次飆高。因此美國應當利用目前平靜時期，做好各種防範準備工作。

王智弘表示，新近一波疫情前，中國的清零政策相當有效，能將感染病例總數壓低。然而這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。

中國新冠疫情於2019年引爆以來，中國政府一直採取新冠「清零政策」(zero-Covid)，即嚴格隔離、密切檢驗、密切追蹤感染民眾、迅速封鎖感染社區等。美聯社報導，中國處理目前這新一波疫情方式，基本上仍為清零政策。

可是王智弘表示，這並非是清零方法不奏效。雖然疫情升高，顯示排除所有傳染可能性無法達成，但中國人口多，疫苗保護力較低，因此對中國而言，減少感染人數仍是對付新冠最好的方式。

王智弘說，中國採用的疫苗，保護力不如mRNA疫苗，美國的輝瑞疫苗、莫德納疫苗均屬mRNA疫苗。許多歐洲國家也採用mRNA疫苗，除此之外，許多中國民眾最近接種疫苗都是好幾個月以前的事了，更加削減疫苗防疫功能。中國目前疫情顯示出新冠病毒仍將繼續存在、傳散，如何應付新冠病毒是非常複雜的事情。

王智弘指出，mRNA疫苗如輝瑞與莫德納價錢昂貴，每劑疫苗約為15元到20元之間，此外還有醫護人員費用，因此中國如要以mRNA疫苗接種全國10億以上人口，經濟負擔將非常龐大，遠比目前採用的清零政策龐大。

根據報導，中國人口最多的兩個大城上海與深圳目前疫情嚴重，顯示新冠病毒將擴散全國。世界各國已從2019年中國新冠疫情初次引爆時學到，發生在中國的傳染疾病，將不只是會留在中國而已。

疫苗 疫情 史丹福大學

上一則

東航空難百餘人死亡 海外華人很意外冷處理

下一則

來自武漢 華裔年輕導演張紐約「霧中的她」獲獎

延伸閱讀

美國與英國達成貿易協議 對英國放寬鋼鋁關稅

美國與英國達成貿易協議 對英國放寬鋼鋁關稅
北京促美國撤回對中國官員的簽證限制 否則將對等反制

北京促美國撤回對中國官員的簽證限制 否則將對等反制
患「皮蛇」痛到懷疑人生 年輕族熬夜壓力大易好發

患「皮蛇」痛到懷疑人生 年輕族熬夜壓力大易好發
疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」

疫苗陸續屆期 70萬劑月底銷毀 「總損失金額保密」
疫苗受害救濟 藍籲從寬、從速、從簡

疫苗受害救濟 藍籲從寬、從速、從簡
凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

熱門新聞

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速