男開特斯拉「玩飛車」驚險視頻全錄 警要緝危險駕駛

很多年輕人在現場圍觀飛車表演。（視頻截屏）

洛杉磯 市回聲公園（Echo Park）3月19日（周六）發生驚險的一幕，有人開著特斯拉 （Tesla）電動汽車 進行危險的飛車行為。視頻顯示，一輛高速行駛的特斯拉在空中飛行，落地後撞到了停在路邊的汽車。警方調查後指出，這部特斯拉是出租車輛，警方目前並已掌握到可能的嫌犯線索。

影音來源：LAPD Central Traffic／記者邵敏後製

事件發生在19日凌晨12時10分左右，位於Baxter Street 1900街區，靠近Alvarado streets附近。

3月20日（周日）上午洛杉磯市警局公布的一段視頻顯示，一款2018特斯拉Model S加速上坡，之後在空中飛行至少50呎，飛行時間維持約一秒鐘，汽車落地時首先撞到保險槓，後又撞向路邊停靠的兩輛汽車和幾個垃圾桶。這段視頻在社交媒體上瘋狂轉發，已有數百萬點擊量。

附近居民拍攝的視頻顯示，特斯拉司機肇事後棄車，坐上另一輛特斯拉逃離現場。居民表示，開車的都是一些年輕的孩子，他們在附近跑來跑去，三輛特斯拉緊隨其後，這些孩子經常從一輛特斯拉車跳到另一輛車上。居民Jonathon Sutak說，肇事的特斯拉車頭燈飛到他家的前院，「很可怕，感覺當時這輛車隨時可能衝進我的家裡。」另一位居民Paszterko同樣表示害怕，「因為我們聽到汽車疾馳的聲音，這不是遊戲，而是非常嚴重的問題。」

一個叫做多米尼卡斯（dominykas）的人士，在TikTok 上的一個視頻展示了一個掛有鑰匙的遙控鑰匙，同時在視頻上寫著「洛杉磯警察局不喜歡我的特技」。

洛杉磯市警察局警探 Juan Campos稱，「飛車是危險的行為，我不知道他們在想什麼，這樣的表演可能會害死人。」警局要求公眾不再向他們發送任何有關@dominykasor 的提示，警局已通過對方的社交媒體帳戶與他聯繫。