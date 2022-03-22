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3年每月1000元 洛縣「呼吸計畫」補助 3月底可申請

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛縣縣政委員Holly Mitchell。（少數族裔媒體組織提供）
洛縣縣政委員Holly Mitchell。（少數族裔媒體組織提供）

少數族裔媒體組織（EMS）21日與洛杉磯縣府舉辦線上會議，邀請洛杉磯縣政委員、相關計畫的負責人與研究學者，主講「開創性的保障收入計畫，提供洛縣居民財務上可以『呼吸』（Breathe)空間」。該計畫隨機選擇1000名符合資格居民，提供三年每月1000元補助。

洛縣縣政委員米切爾（Holly Mitchell）表示，該項目是洛縣歷史性項目，是收入保障計畫，稱為「呼吸」項目，即幫助需要家庭日常開銷並獲得喘息空間。新冠疫情發生後，突顯居民日常生活拮据，家庭財務負擔很大，部分艱難支付日常賬單。該計畫受到加州基金會、慈善組織支持。該項目也是試點，並希望找到最佳平衡點，再進一步開展。能夠為全美、全加州地區提供有意義參考。

縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）也表示，疫情發生後，洛縣部分居民失去工作，若沒有資助就會流落街頭。貧困與種族密切相關，居民申請救助獲得緩衝，可參加教育培訓項目，整個社區也會更好。符合資格居民獲得項目資助後，一定要消費，不要存起來，而且鼓勵所有城市要關注這一項目。

洛縣救助弱勢機構「洛杉磯扶貧計畫」（PAI）執行主任 Carrie Miller表示，該項目是提供給符合資格隨機選出的1000人，未來三年內提供每人每月1000元補助。申請人必須年滿18歲，家庭收入達到或低於洛杉磯地區家庭收入中位數。申請時間自3月31日至4月13日，可在網上申請。想了解相關詳細資訊及申請，可上網breathe.lacounty.gov或者respira.lacounty.gov，主管單位也會隨機抽取申請人，聯絡資訊驗證是否屬實。為申請者提供除英語還有20多種語言選擇，申請與移民狀況無關。

賓大計畫研究中心主任Stacia West表示，獲得批准申請者每六個月會收到並完成調查問卷，研究中心會對相關數據分析。會保證每個人獲得公平機會，數據也是完全保密的，不會追溯申請者身分。

加州健康基金會首席執行官Robert Ross強調，該項目具有突破性。作為試點計畫，與醫療健康有關。因為在個人健康方面有社會因素，會影響預期壽命。他認為，人們理解美國貧窮方式要改變，這不是政治口號，因為貧窮具有社會因素。

加州健康基金會首席執行官Robert Ross。（少數族裔媒體組織提供）
加州健康基金會首席執行官Robert Ross。（少數族裔媒體組織提供）
賓州大學學者Stacia West 。（少數族裔媒體組織提供）
賓州大學學者Stacia West 。（少數族裔媒體組織提供）
洛縣縣政委員Sheila Kuehl。（少數族裔媒體組織提供）
洛縣縣政委員Sheila Kuehl。（少數族裔媒體組織提供）

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