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加州大企業：女性低薪比率高 亞裔、白人較易獲高薪

編譯組／綜合報導
加州公平就業與住房局公布第一輪勞工薪資數據，顯示性別與各族裔間仍存在顯著的薪資差距。（Getty Images）
加州公平就業與住房局公布第一輪勞工薪資數據，顯示性別與各族裔間仍存在顯著的薪資差距。（Getty Images）

加州SB973法案規定，加州擁有100名或以上雇員的雇主，必須按照工作類型、性別、族裔，分別收集雇員的薪資資料。加州公平就業與住房局（California Department of Fair Employment and Housing）15日公布了第一輪薪資差距數據報告，女性和少數族裔勞工明顯處於不利地位。

加州於2020年收集630萬名勞工的薪資數據，這630萬名勞工37%是西語裔，34%是白人，18%是亞裔，6%是非裔，4%是混合族裔，1%是夏威夷原住民或太平洋島民，0.5%是美國原住民或阿拉斯加原住民。這份報告統計的對象不包含公務員、獨立合約勞工、員工不到100人的企業。

統計顯示，儘管加州勞動力大致依照性別平均分布，但女性在高薪等級中所占的比率遠不如男性。例如，在年薪超過12萬8960元的級別中，女性只占36%，男性占64%。不過，這個趨勢在低薪等級中正好相反，在年薪低於3萬零679元的級別中，女性占55%，男性占45%。而在年薪超過20萬零8000元的級別中，男性占約三分之二，其餘三分之一是女性。

依行業分類的數據顯示，女性不僅在低薪職位中的比率過高，在行政、銷售和服務等職務中的比率也過高，而男性成為高層主管的機會高於女性。

公平就業與住房局局長基許（Kevin Kish）說：「報告結果凸顯雇主有必要重新審視薪資制度和其他聘雇政策，以糾正薪資差距，並確保職場平等。公平就業與住房局會繼續大力執行加州的同工同酬和反歧視法律。」

報告還指出，亞裔和白人在高薪級別中所占的比率較高，西語裔和非裔則在低薪級別中占大多數。在年薪低於3萬零679元的級別中，50%是西語裔，25%是白人，10%是亞裔，8%是非裔。在年薪超過12萬8960元的級別中，以白人占超過一半為最多，亞裔約三分之一，西語裔占9%，非裔占3%。

這份報告只依行業類型公布數據，並未公布企業名稱。公平就業與住房局表示，在進行進一步分析後，他們會公布非二元性別者（gender non-binary）的數據。

加州 亞裔 就業

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