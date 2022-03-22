南加超市員工與業者談判 要求時薪漲5元 或投票罷工

Ralphs也正在與工會談判中。（記者李雪／攝影）

南加數萬名雜貨店/超市員工21日開始投票 決定是否授權其工會舉行罷工 ，早先工會已經與包括Ralphs和 Vons/Pavilions/Albertsons在內的連鎖雜貨店高層人員持續談判合同。

據聯合食品和商業工作人員工會（ United Food and Commercial Workers union）官員表示，投票將在幾天內進行，預計結果將於3月27日（周日）公布。如果通過，且勞資談判沒有取得進展，投票結果可以授權工會召集一次罷工。

工會覆蓋面積包括從加州 中部和一直到南加州美墨邊境之間的區域，大約4萬7000名工作人員將投票，覆蓋500多家商店的員工。

工會官員本月早些時候宣布，合同談判已經停滯。工會成員與南加超市之間為期三年的勞動合同於3月7日到期，引發可能罷工的擔憂。

工會在一份聲明中說，「由一線雜貨店員工和工會領導人組成的談判委員會，準備公平提高工資和改善商店條件的提案，以反映疫情和疫情後員工的需求」。但本月初宣布勞資談判陷入僵局，「代表商店的公司僅提供了幾分錢，這個提議最終會因通貨膨脹而減薪」。工會人員表示，他們正在尋求每小時加薪五元，同時提高安全標準和「適當的日程安排和工作時間」。據工會稱，雜貨店只提供每小時60分的加薪。

在2003至2004年間，南加雜貨店的工人因為與雇主的合同糾紛，罷工持續141天。分析師估計， 那次停工連鎖超市的損失高達20億元，工人則損失3億元工資。

在2019年的最後一輪談判中，雜貨店工人投票批准罷工，但談判在持續兩個月之後，勞資雙方最終達成協議，避免罷工。

Ralphs的高層指出，其在南加州的平均時薪為19元，加上醫療保健和養老金福利時，每小時將躍升至25美元。

而根據一個替雇主和求職者提供服務的網站Indeed，加州Ralphs出納員（Cashier ）的平均時薪約為12.59元，比全國平均水平高出10%。薪資信息是從過去36個月直接從員工、用戶，以及過去和現在在Indeed上的招聘廣告收集的17個數據點而來。

另一個也是在提供勞資雙方就業服務的網站ZipRecruiter則估計，洛杉磯雜貨店員工平均年薪是3萬4846元。而加州雜貨店員工的平均年薪是3萬3299元，相當於時薪16元。