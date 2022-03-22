每天飛機旅行 平均461年才一次致命事故

航空旅行的致命風險平均為 0.13，假如一名旅客必須每天搭乘飛機旅行，461年才可能遭遇至少一次致命事故。（unsplash圖片）

中國東方航空MU5735航班墜毀的消息傳出，不少南加 民眾心頭為之一驚，一方面為飛機上遇難者惋惜，一方面又喚起一些人的飛行恐懼。其實航空旅行的致命風險平均為0.13，意味著假如一名旅客必須每天搭乘飛機旅行，461年才可能遭遇至少一次致命事故。

疫情 發生以來航班減少，飛機事故死亡人數也下降，根據statista網站，2020年死亡人數137人，2021年176人，除了2017年的59人，這是過去15年死亡人數最少的兩年。另外根據國際航協（IATA）2021年3月的數據顯示，國際航協成員2020年航班運營總量減少53%，只有2200萬架次。2020年事故總數從2019年的52起減少到38起。致命事故總數從2019年的八起減少到2020年的五起。

乘坐飛機有多危險？國際航協統計，航空旅行的致命風險平均為 0.13，假如一名旅客必須每天搭乘飛機旅行，461年才可能遭遇至少一次致命事故。平均一名旅客每天旅行，2萬932年才會經歷一次致命事故。

國際航協理事長兼首席執行官Alexandre de Juniac表示，飛行是安全的，雖然2020年航空業的整體表現都有所退步。在計算比例時，航班數量嚴重縮減，放大了每次事故影響。數據只描述事實，不能坐視這一趨勢繼續發展。在航班減少的這段時期，必須更嚴肅地聚焦運營安全，隨著國際旅行重啟，再度規畫航班計畫。

2016年到2019年期間，空難多源於駕駛員對飛機失去控制，這類空中失控（LOC-I，Loss of Control In-flight ）是飛機排名第一的致命風險，2020年沒有發生任何此類事故，是15年來首次。

對於飛行安全，曾在飛機製造業工作的華人 鹿強有一個私人小撇步，他說，飛機最安全就是空中飛行的時候，這個時段飛機採用自動駕駛，是電腦操作。最危險的是起飛和降落時段，通常這個時段是電腦和人工交叉操作。他認為對飛機的理解和操作，母語為英文的飛行員，比其他語言飛行員有利，萬一有緊急情況，飛機會聯絡波音總部應急處理中心，中心會進行空中技術指導，理論上英文溝通更方便快捷。