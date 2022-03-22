東航空難引安全隱憂 波音737逾2億次飛行 重大事故率僅0.24

中國東方航空的MU5735航班在21日廣西梧州藤縣上空墜機 ，飛機是機齡六年的波音737-800飛機。雖然目前墜機原因還在調查中，但因為之前737 MAX接連兩次發生事故，導致一些南加 民眾引發對波音737機型安全問題的聯想。但美國的西南航空只有737一個機型，即200架737-800，但該公司從成立以來是零事故率，且多數飛機機齡是13年。

有人認為737是一個幾十年的老機型，波音只是在原有基礎上一味加長會有安全隱憂。但根據Airsafe網站統計，在波音737機型55年歷史中，發生重大事故並導致乘客死亡的案例有84起，但與其2億3884萬次飛行次數相比，重大事故率只有0.24。

根據Airsafe網站統計，波音737-800機型自從1997年執飛迄今，發生事故15起，其中導致重大人員傷亡事故五起。(詳見附表)

2006年9月29日，高爾航空1907航班在巴西Peixoto de Azevedo附近，和另外一架飛機相撞導致飛機解體並墜毀，機組人員和乘客全部遇難。肯亞航空507航班2007年5月5日起飛後不到一分鐘，墜入機場附近的沼澤地，全員遇難。印度 航空快運812航班，2010年5月22日在印度Mangalore，飛機無法在跑道停下，墜入峽谷，六名機組人員和160名乘客中的152人遇難。迪拜航空FZ981航班在2016年3月19日在俄羅斯頓河畔羅斯托夫，飛機在第二次著陸嘗試中，機組人員表示計畫執行複飛程序，飛機隨後進入陡降，然後在跑道邊緣墜毀，全員遇難。

南京航空學院畢業，在上海民用飛機公司工作五年，並在美國麥道公司工作兩年的鹿強表示，目前很難判斷是否為飛機問題，但大家要相信科學，不需無謂猜想。737是成熟機型，是全世界使用最多的機型。

他說，航空公司這幾年注重經濟效益，大飛機耗油不划算，因此省油經濟的737機型賣的很好。波音也不發展新機型，只是在737基礎上改進，加長加重加座位。如MAX已加到737這個機型的長度極限，但飛機加長不是單純長度加長，還涉及空氣動力相應調整。737-800機型運營已幾十年，屬於青壯年。飛行幾千萬次，本身沒有設計缺陷，機型驅動設計很成熟，是波音最成功的機型，比787更穩定。