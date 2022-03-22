洛城新語／宋智雅和安娜 假名媛不同命運

同樣都是「假名媛」，韓國網紅宋智雅激怒了中韓兩國網友，被迫道歉，且成為韓國網友心中的國家恥辱。而在美國行騙的安娜索羅金（Anna Sorokin）去年因表現良好假釋出獄，不僅人氣飛漲，最近根據其真事改編的Netflix 影劇「創造安娜」(Inventing Anna)還在全球掀起熱烈討論，吸引眾多粉絲喜歡上這位女騙子。

宋智雅從參加Netflix韓國約會真人秀節目一炮走紅，她在節目中的一切展現，都成為年輕網友追捧的對象，包括妝容教程、穿搭思路、戀愛話術、撩漢教學、減肥秘笈等等。更重要的是，她符合了近些年東亞文化中，對完美女性所有更嚴格和精細的標準，即女性要既可愛又性感，既柔弱又獨立，甚至可以在多個男嘉賓之中挑選伴侶，「不主動、不拒絕」，以至於有點「渣女」的形象。也就是在小紅書 等平台上的「純慾」、「奶兇」等標籤。東亞社會對女性日趨提高的要求，用網絡語言形容就是「既要也要還要」，而宋智雅如同列清單般一一打勾完成。

因此當網友發現她穿著假名牌，豪宅是租的時十分憤怒。其實宋智雅本就從未主動承認自己是富二代，她只是沒有糾正大眾的想像而已。如果放在歐美，宋智雅所作所為可能根本不構成「塌房」。而在東亞，網友們除了因自己幻想破滅，更傷害了韓國網友的民族主義面子，他們認為宋智雅是韓國恥辱且討好中國市場，要她滾出韓國。

而同為20多歲女騙子的安娜，2013年宣稱要展開4000萬元的基金會事業，化身假歐洲貴族後裔，躋身紐約上流社會。她出手大方，小費一給就是100元，入住高級飯店、上奢華餐廳、租私人飛機旅行，豪奢行徑讓許多人深信她就是富二代，因此願意在她付不出錢時代墊費用，或容許賒帳。她從而騙過銀行、菁英名流，得手金額超過27萬元。

就像紐約雜誌（New York）報導所寫，紐約這座城市充斥著數不盡的金融交易和商業文件，「安娜看透紐約的靈魂，她了解如果用閃亮亮的物品，像是以大把現金和財富來分散人們的注意力，他們就會看不到其他東西，這輕而易舉。」

但和宋智雅不同，最近上映的影劇「創造安娜」，讓安娜成為美國社會近期話題人物。網友對這位欺世盜名的「壞女人」事實上是嚮往的，這種嚮往內含了一份對浮華世界的嫉妒和反叛。對於能夠操弄和欺騙富豪的人，平民被壓抑的情緒通過安娜找到了發洩的錨點。

其實宋智雅在節目中「壞女人」的形象本來也代表了這樣的想像，女性觀眾渴望獲得她的角色，在戀愛場中獲得角色逆轉，成為擁有挑選權力的一方，這映射了女性長期「被操控」的苦惱。

悲傷的是，社會對「壞女人」的容忍度只能停留在螢幕上，這一定程度上造成宋智雅和安娜的命運差異。當宋智雅從螢幕上走下來，人們不能接受一個真正世界中的女騙子。而安娜則幸運地有機會反其道而行之，在真實世界行騙數年，最終將整個故事搬上螢幕，反而成為傳奇。