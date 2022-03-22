我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

洛城新語／宋智雅和安娜 假名媛不同命運

洛城新語

同樣都是「假名媛」，韓國網紅宋智雅激怒了中韓兩國網友，被迫道歉，且成為韓國網友心中的國家恥辱。而在美國行騙的安娜索羅金（Anna Sorokin）去年因表現良好假釋出獄，不僅人氣飛漲，最近根據其真事改編的Netflix影劇「創造安娜」(Inventing Anna)還在全球掀起熱烈討論，吸引眾多粉絲喜歡上這位女騙子。 

宋智雅從參加Netflix韓國約會真人秀節目一炮走紅，她在節目中的一切展現，都成為年輕網友追捧的對象，包括妝容教程、穿搭思路、戀愛話術、撩漢教學、減肥秘笈等等。更重要的是，她符合了近些年東亞文化中，對完美女性所有更嚴格和精細的標準，即女性要既可愛又性感，既柔弱又獨立，甚至可以在多個男嘉賓之中挑選伴侶，「不主動、不拒絕」，以至於有點「渣女」的形象。也就是在小紅書等平台上的「純慾」、「奶兇」等標籤。東亞社會對女性日趨提高的要求，用網絡語言形容就是「既要也要還要」，而宋智雅如同列清單般一一打勾完成。 

因此當網友發現她穿著假名牌，豪宅是租的時十分憤怒。其實宋智雅本就從未主動承認自己是富二代，她只是沒有糾正大眾的想像而已。如果放在歐美，宋智雅所作所為可能根本不構成「塌房」。而在東亞，網友們除了因自己幻想破滅，更傷害了韓國網友的民族主義面子，他們認為宋智雅是韓國恥辱且討好中國市場，要她滾出韓國。 

而同為20多歲女騙子的安娜，2013年宣稱要展開4000萬元的基金會事業，化身假歐洲貴族後裔，躋身紐約上流社會。她出手大方，小費一給就是100元，入住高級飯店、上奢華餐廳、租私人飛機旅行，豪奢行徑讓許多人深信她就是富二代，因此願意在她付不出錢時代墊費用，或容許賒帳。她從而騙過銀行、菁英名流，得手金額超過27萬元。 

就像紐約雜誌（New York）報導所寫，紐約這座城市充斥著數不盡的金融交易和商業文件，「安娜看透紐約的靈魂，她了解如果用閃亮亮的物品，像是以大把現金和財富來分散人們的注意力，他們就會看不到其他東西，這輕而易舉。」 

但和宋智雅不同，最近上映的影劇「創造安娜」，讓安娜成為美國社會近期話題人物。網友對這位欺世盜名的「壞女人」事實上是嚮往的，這種嚮往內含了一份對浮華世界的嫉妒和反叛。對於能夠操弄和欺騙富豪的人，平民被壓抑的情緒通過安娜找到了發洩的錨點。 

其實宋智雅在節目中「壞女人」的形象本來也代表了這樣的想像，女性觀眾渴望獲得她的角色，在戀愛場中獲得角色逆轉，成為擁有挑選權力的一方，這映射了女性長期「被操控」的苦惱。 

悲傷的是，社會對「壞女人」的容忍度只能停留在螢幕上，這一定程度上造成宋智雅和安娜的命運差異。當宋智雅從螢幕上走下來，人們不能接受一個真正世界中的女騙子。而安娜則幸運地有機會反其道而行之，在真實世界行騙數年，最終將整個故事搬上螢幕，反而成為傳奇。

Netflix 小紅書

上一則

南加超市員工與業者談判 要求時薪漲5元 或投票罷工

下一則

積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市

延伸閱讀

韓國總統府搬遷為哪樁 走出威權還是風水問題？

韓國總統府搬遷為哪樁 走出威權還是風水問題？
洛城新語／快減汽油稅 加州不要亂發錢

洛城新語／快減汽油稅 加州不要亂發錢
美國現象／假名媛安娜 如何騙倒上流圈

美國現象／假名媛安娜 如何騙倒上流圈
氣旋貢貝襲擊莫三比克 至少53死80傷

氣旋貢貝襲擊莫三比克 至少53死80傷
戰火殃及烏克蘭代孕業 基輔19名嬰兒被困地下室

戰火殃及烏克蘭代孕業 基輔19名嬰兒被困地下室
分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...