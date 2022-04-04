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卡車司機月薪高達萬元 吸引華人加入

記者啟鉻／洛杉磯報導
卡車場進出繁忙。（記者啟鉻／攝影）
卡車場進出繁忙。（記者啟鉻／攝影）

近些年大型卡車貨運司機的職業受到華人移民青睞，儼然成了華人求職群體中的熱門職業。專門培訓卡車司機駕校也增多，甚至有中年女性或夫妻也加入。這個職業除了薪資較高，作業時間安排較為靈活，只要具備基礎英語交流水平，再加上一段時間專業培訓，通過資格考試拿到商業駕照就可以應付了。而當前美國卡車司機嚴重短缺，也為華人加入這個職業提供了良機。

2021年聖誕節前夕，洛杉磯港、長堤港碼頭貨物嚴重積壓，有幾十艘貨船等著停靠碼頭卸貨。貨物積壓主要原因之一就是運輸卡車司機短缺，據報導，卡車司機嚴重不足，導致物流堵塞，供應鏈危機。據2021年10月美國卡車協會一項統計，全美缺少卡車運輸司機約8萬人，高於疫情前的6萬餘人。隨著年長退休司機增加，至2030年司機缺口會增加一倍。

據美國勞工局和統計局數據，美國卡車司機年薪中位數是4萬7000餘元，在嚴重缺少司機的情況下，一些貨運公司會提供更優惠報酬和簽約獎金，有的司機月薪高達萬元。

據華人老移民說，20多年前，從事大型運輸卡車職業的華人很鮮見，英語程度差的華人大多集中在餐廳、倉庫、按摩、裝修等行業。但最近十年來，華人開始進入重型運輸卡車司機行業，主要是這些人來美前就有一定英語基礎，在美國生活一段時間後適應了當地生活及語言交流環境，通過上專業駕校培訓通過Class A商業駕照資格考試，就可以應付行業需要，應對各種問題了。

美國卡車司機職業興起與國內陸路交通逐漸完善密切相關。據美國卡車司機協會統計，目前全美有卡車司機360多萬人，但隨著倉儲物流業蓬勃發展，這些卡車司機人數不能滿足市場需求，還需要數萬人，未來十年還需要更多卡車司機。而卡車司機年薪平均在5萬元至6萬元，高薪卡車司機可以拿到十幾萬元。

持續需要卡車司機原因，主要是現在全美卡車司機平均年齡50歲左右，據說還有年逾七旬卡車司機依舊在從事貨運，甚至還有年逾八旬卡車司機。由於司機短缺，對貨運效率有負面影響，因此這個行業急需補充年輕司機。

●薪水雖高 工作影響健康

據華人業內人士說，現在有不少華人新移民開始從事卡車司機職位，該行業是華人新移民從事各藍領行業中賺錢較多的，作為長途卡車司機主要是以跑到里程數計費。在美國開卡車主要有兩類，一類是去碼頭拉貨櫃，送到貿易公司，大致每月工資有5000元至6000元收入，還有就是跑長途或短途，把貨櫃從一個公司送到另一個公司，運輸路線有長短，每個月可以拿到6000元至8000元。有的華人運輸公司，給司機的薪水更高一些，可以每個月拿到萬元左右，但據在華人貨運公司工作部分司機說，很是辛苦，每天開車要在十餘個小時，且身體健康狀況因頻繁遠程開車，每況愈下。

由於卡車司機工時較長，作息不規律，長時間在路上與家人聚少離多，健康受影響等。有的華人做了幾年卡車司機後，自己開運輸公司，或者開司機培訓學校，有的做起貨運代理或調度。不僅收入更高，作業更安全，而且有時間與家人經常在一起，也能多體會家人親情。

●危險職業 跨州貨運上榜

說起在美國做運輸卡車司機辛苦，每名卡車司機的心酸都是一籮筐。雖然收入比較多，但卻挑戰每個人生理極限和處置危險因素的能力。連續開車十幾個小時，疲倦困乏不斷襲擊身體承受能力，有人因此開車時打盹釀車禍。若公司給兩人安排一組，一人開車，一人可以在駕駛室後面床上休息。但是，車輛不停駕駛，強烈噪音很是難耐，還有吃飯不定時，也對卡車司機的生活帶來不便。

在全美最危險職業中，跨州貨運卡車司機是其中之一。據統計，每年全美都有數百名卡車司機在運輸途中發生車禍死亡。死者中也不乏華人司機。多年前，有兩名年輕卡車司機在赴外州運貨途中，因疲倦導致車禍，兩人均死於這場交通事故。還有華人卡車司機在前往亞利桑納州運輸途中，卡車失控直接撞到路旁燈柱上，車頭起火燃燒，導致一名司機重傷，一名司機死亡，兩人入行時間都不長。還有華人司機因困倦駕車失控，掉下路基重傷不治。多年來，已有數位華人卡車司機因交通意外喪生，最年輕者僅20多歲。

重型卡車。（記者啟鉻／攝影）
重型卡車。（記者啟鉻／攝影）
重型卡車駕駛要有專業執照。（記者啟鉻／攝影）
重型卡車駕駛要有專業執照。（記者啟鉻／攝影）
重型卡車駕駛要有專業執照。（記者啟鉻／攝影）
重型卡車駕駛要有專業執照。（記者啟鉻／攝影）

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