我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

雇人太貴 物流業主常兼當司機

記者啟鉻／洛杉磯報導
王先生於半年前新購進一輛重型卡車 。（記者啟鉻／攝影）
王先生於半年前新購進一輛重型卡車 。（記者啟鉻／攝影）

物流業者王志剛是資深商業駕照司機，他駕駛大貨車有20多年時間；他也是一位物流業者，名下有兩家物流公司。他說，現在要雇請一名貨車司機花費不菲，自己也有商業駕照，於是自己平時也經常為公司拉貨運輸，而這種情況在美國很平常。

王志剛說，20多年前移民美國，就開始從事運輸行業，那時「物流」這個詞並不如現在這樣時髦，也不是很賺錢的行業。他從運輸業起家，也過上了有房、有車的優裕生活，算是實現了美國夢。期間，他打算就此休息，開始享受生活，但他休息了四至五年時間，忽然物流業開始興旺繁榮起來，於是重返這個行業，創建了物流公司。提及現在的物流業是很容易賺錢的行業，無論是貨車司機、倉儲、租賃貨櫃等，每天總能賺錢容易又快速。

王志剛半年前新買了一輛重型卡車，駕駛室後面部分是休息艙，有上下兩層床鋪，配有冰箱、微波爐、咖啡機等。他擁有商業駕駛執照已經超過20年，因為年輕時就喜歡開車，而且愈是重型卡車，就愈感覺拉風。雖然經營物流公司，但平時也為公司開卡車運輸，因為現在要聘請貨車司機薪酬很高。

他說，早年在中國時，曾經看過一部美國電影「車隊」，心裡很是羨慕。移民美國後見到重型卡車，也很激動，於是就想試一試駕駛重型卡車。他從開大卡車至今已經20多年，很幸運沒有發生什麼事故。

王志剛認為，作為物流業者最好要懂得駕駛卡車，因為若司機因意外無法工作，當老闆的就要能頂上去。而且老闆懂得貨車駕駛知識，在出現運輸及卡車問題時就會很容易應對；就像開餐廳一樣，當老闆的要會烹飪。

談及現在愈來愈多華人新移民進入卡車司機行列。王志剛表示，卡車司機不一定適合所有人，應該首先知道自己能做什麼，再去從事一個行業，千萬不要跟風，並且卡車司機也是一個危險的職業。

物流業者兼貨車駕駛王志剛。（記者啟鉻／攝影）
物流業者兼貨車駕駛王志剛。（記者啟鉻／攝影）

移民 駕照 咖啡

上一則

華人想當卡車司機 加州有這些要求

下一則

卡車司機起早摸黑 作息不正常危險性高

延伸閱讀

中國物流業併購 件數、金額創新高

中國物流業併購 件數、金額創新高
傑出水管工程公司 承接大小工程 價格合理

傑出水管工程公司 承接大小工程 價格合理
竊油猖狂 洛市一油站被偷5千多加侖柴油 價值3萬

竊油猖狂 洛市一油站被偷5千多加侖柴油 價值3萬
南加汽油價格瘋漲 盜賊偷油新方式五花八門

南加汽油價格瘋漲 盜賊偷油新方式五花八門
喬州爆連U-Haul環竊案 民眾家當連同卡車被偷

喬州爆連U-Haul環竊案 民眾家當連同卡車被偷

卡車用柴油 物價上漲全看它臉色

卡車用柴油 物價上漲全看它臉色

熱門新聞

當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯