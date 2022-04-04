雇人太貴 物流業主常兼當司機

王先生於半年前新購進一輛重型卡車 。（記者啟鉻／攝影）

物流業者王志剛是資深商業駕照 司機，他駕駛大貨車有20多年時間；他也是一位物流業者，名下有兩家物流公司。他說，現在要雇請一名貨車司機花費不菲，自己也有商業駕照，於是自己平時也經常為公司拉貨運輸，而這種情況在美國很平常。

王志剛說，20多年前移民 美國，就開始從事運輸行業，那時「物流」這個詞並不如現在這樣時髦，也不是很賺錢的行業。他從運輸業起家，也過上了有房、有車的優裕生活，算是實現了美國夢。期間，他打算就此休息，開始享受生活，但他休息了四至五年時間，忽然物流業開始興旺繁榮起來，於是重返這個行業，創建了物流公司。提及現在的物流業是很容易賺錢的行業，無論是貨車司機、倉儲、租賃貨櫃等，每天總能賺錢容易又快速。

王志剛半年前新買了一輛重型卡車，駕駛室後面部分是休息艙，有上下兩層床鋪，配有冰箱、微波爐、咖啡 機等。他擁有商業駕駛執照已經超過20年，因為年輕時就喜歡開車，而且愈是重型卡車，就愈感覺拉風。雖然經營物流公司，但平時也為公司開卡車運輸，因為現在要聘請貨車司機薪酬很高。

他說，早年在中國時，曾經看過一部美國電影「車隊」，心裡很是羨慕。移民美國後見到重型卡車，也很激動，於是就想試一試駕駛重型卡車。他從開大卡車至今已經20多年，很幸運沒有發生什麼事故。

王志剛認為，作為物流業者最好要懂得駕駛卡車，因為若司機因意外無法工作，當老闆的就要能頂上去。而且老闆懂得貨車駕駛知識，在出現運輸及卡車問題時就會很容易應對；就像開餐廳一樣，當老闆的要會烹飪。

談及現在愈來愈多華人新移民進入卡車司機行列。王志剛表示，卡車司機不一定適合所有人，應該首先知道自己能做什麼，再去從事一個行業，千萬不要跟風，並且卡車司機也是一個危險的職業。