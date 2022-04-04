卡車司機起早摸黑 作息不正常危險性高

華人從事大貨車司機工作近年愈來愈多。（記者啟鉻／攝影）

從事十餘年大貨車司機的隋先生目前在南加工業市一家運輸公司就職，每天早晨很早要出門，到公司開車趕赴港口碼頭裝貨，他說已經習以為常了。提及起初開長途時，險些發生車禍 ；現在因為開車時間久了，身體有不少疾病；他提醒華人 ，想要進入卡車司機行業，首先要能擔負辛苦，也很危險，每年都聽說有華人同業因車禍死亡的消息。

隋先生說，他是十餘年前開始做大貨車司機，那時他已經年近50歲。談及加入卡車司機行列原因，他表示，移民美國後，從事過很多工作，比如餐館、裝修，但收入都不高。一次在裝修時，與一位熟悉卡車司機的朋友聊天，得知在美國大貨車司機收入較高，於是就動了念頭。開始試圖暸解如何考取商業駕照 的各方面資訊。

當時華人從事卡車司機的並不多，尤其是大貨車司機更是少見。那時候考商業駕照沒有中文考試，都是英語，讓他很是費了一番功夫。他雖然沒有在美國受過教育，但他有在中國駕駛卡車的經驗，於是找了一家南韓人開的駕校，他是唯一的華人學員，英文筆試考了兩次，路考比較順利一次就過了。就這樣開始在一家華資公司做起大貨車司機，起初跑長途，到新澤西州送貨，由於是兩人一組，日夜輪換開車，很辛苦。而當時跑長途一次可以賺到500元。

隋先生指出，他當時因剛入行沒有經驗，只能做副駕。兩人輪換開車，主駕駛是白天開車，晚上休息，他只能晚上開車，白天睡覺。休息的地方就是駕駛室後面的床鋪，分成上下兩層。由於他白天睡覺不適應，且車子老舊，已經跑了100多萬哩，引擎噪音過大，車內也沒有空調，以致夏天很熱，他休息不好經常失眠，導致晚上開車時困倦，一次開車險些釀成翻車事故。那次經歷讓他永遠難忘，開車途中，他因困倦竟然睡著了，等到車撞上路障時，才突然驚醒；車子被撞壞，修車就花了2000多元。

那次交通事故的經歷令他很害怕，擔心生命危險，因此跑了八個月長途，就不再繼續，改為跑長堤港、洛杉磯港的碼頭裝卸貨櫃，可以每天下班後與家人在一起。不過由於他家在奇諾岡市，公司在康普頓市，他每天早晨需要早早起來，一般清晨不到5時就要出門，而太太要4時許為他準備早飯，還需要準備午餐飯盒。雖然現在公司改為在工業市，但為了盡早趕到港口碼頭裝貨，每天出門也很早；多年都是如此，已經習慣了。

隋先生說，現在希望從事大貨車司機工作的華人愈來愈多，也普遍很年輕，且華人女司機的人數也在逐漸增加。大家大多認為這個工作很賺錢，但往往忽視辛苦和危險。