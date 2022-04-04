華人想當卡車司機 加州有這些要求

加州商業駕駛執照（CDL）申請人，年齡要滿18周歲。（記者啟鉻／攝影）

華人 新移民當下熱捧的貨運卡車司機，通常是指在公路上行駛的big rig或heavy truck ，需要獲得商業駕照 Class A才能上路；而加州 對於商用車輛駕駛員擬定的專業標準和考試內容較為嚴格，甚至要高於聯邦標準，而各州相關規定細則略有差異。

加州商業駕駛執照（CDL）申請人，年齡要滿18周歲，首先要持有加州有效的非商業駕照，也就是具備一般的駕車技能和資格，及在美合法居留文件。加州規定年滿18周歲駕駛員只能在加州境內從事商業運輸，直到年滿21周歲才可以跨州運輸，或者運輸危險品；初次商業駕照申請者，需要提供近期經過認證的體檢報告單。到駕校諮詢培訓事宜時，校方也會提供推薦體檢診所，或提供申請報名服務。

申請者也可持有效文件去當地車管局（DMV）申請商業車輛駕駛臨時許可證即CLP，提供社安卡、醫療保險卡，參加商業駕照知識考試（加州有中文考試）。申請費用有效期是一年，獲得CLP有效期是180天，若不超過申請日期一年，可申請額外180天，無需再進行知識測試。

獲得CLP後，就可到駕駛培訓學校學習駕駛大卡車技能，比如車輛檢查、基本控制技能、上路測試等。每單次申請內，申請者有三次機會通過知識測試和總計三次機會通過駕駛技能測試。經過駕駛培訓後，申請者就可到專門商業車輛DMV參加駕駛技能考試。通過路考後先領到一張臨時商業駕駛執照CDL，再等待20天左右可獲得正式駕照，這期間可開始查詢招聘卡車司機職位的公司，提供應聘資料，準備用學到的駕駛技能賺錢了。新手駕駛薪水或許不如所願，但隨著駕駛資歷豐富，薪水也會水漲船高。

華人商業駕照申請者需要了解，取得CDL後，若違反某些規定，首次犯規者吊銷執照至少一年，第二次則將被終生吊銷執照。這些規定包括，駕駛商業車輛時血液酒精濃度不得超標，不許服用管制藥物駕駛，酒駕肇事逃跑屬重罪，駕駛不當導致他人死亡，或在駕照吊銷期間擅自駕駛商用車輛等。

若希望暸解更多相關細則及法規要求，可閱讀「加州商業車輛駕駛手冊」（California Commercial Driver Handbook）