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競選亞凱迪亞學區教委 張奔造勢百人助選

記者張宏／亞凱迪亞報導
●亞凱迪亞學區教委候選人張奔（前排右四）19日攜競選團隊在其競選辦公室進行新一輪助選活動。（記者張宏／攝影）
●亞凱迪亞學區教委候選人張奔（前排右四）19日攜競選團隊在其競選辦公室進行新一輪助選活動。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）學區教委候選人張奔（Ben Zhang）19日展開造勢活動，由該學區高中生、初中生、家長和僑團人士組成的上百人助選團隊，當天走街拜票、電話拉票、分發門前標牌等，現場士氣高漲。

張奔表示，亞市選民對教委的期許就是他努力的方向，代表市民發聲首先要瞭解市民的心聲，持續同市民交流是他選舉的重要方面，他要把市民的要求落實為教委會工作，才能讓市民滿意。

活動現場由選舉專家給義工團講解和培訓，介紹工作方法，強調注意事項，把每一句口號落實到具體細節。競選團隊已經多次拜訪亞市學區家庭，聽取他們的心聲。競選團隊還實地走訪了幾十個亞市家庭，走街拜票、電話訪問。義工們認真傾聽提問，互動頻繁，活動現場緊張有序。

當天，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，南加州華人聯合總會會長邵聞，理事長熊聞勝、南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰、亞市警察資金會理事Amanda 等人，到場為張奔打氣站台。他們希望亞市學區能出現一個願意作為家長和學區溝通橋樑的教委。

張奔競選團隊之後的工作重點，是了解市民對教委的意見、要求和期許，設身處地為亞市居民著想，腳踏實地為市民發聲。

距離6月7日投票還有兩個多月，教委會有兩個席位改選，其中現任教委方玉龍（Fenton Eng）和Leigh Chavez尋求連任，張奔和Vargo挑戰，形成四人爭兩席的局面。

亞市高中生，初中生和學生家長組成的上百名義工和社團領袖代表到場為張奔打氣。（記者...
亞市高中生，初中生和學生家長組成的上百名義工和社團領袖代表到場為張奔打氣。（記者張宏／攝影）

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