洛城新語／快減汽油稅 加州不要亂發錢

近來全美油價 高漲，加州 由於清潔能源配方和供需問題，又是全美油價最高的地方，開車工作、接送家人、出遊的駕駛人都叫苦連天。但加州府會和兩黨目前還在爭論，到底該每人發400元補貼、直接停徵汽油稅，還是兩者都執行。

我們呼籲，加州政府應該盡快下令停徵或大減汽油稅，同時不要把今年超收的稅金任意揮霍，因為加州明年將會是苦日子。

加州不但是全美油價最高的州，汽油稅也居全美之冠，每加侖達51分錢。假設一次加滿油箱要15加侖，付出的汽油稅是7.65元。如果每周加一次油，一年52周支付的汽油稅是397.8元。上述州府提出的400元補貼款，就是這樣計算出來的。

但400元只是平均值，有些人因為工作或家庭需要，每周加一次油還不夠用。有些人在家上班或已退休，較少開車，一個月可能只需加兩次油就夠了，還有一部分人根本沒有車。不用加油。此外那些大富翁，那裡會差這400元救助。

因此目前兩黨議員和州府幕僚提出五花八門的方案，有的要改發200元，並按每戶受撫養的人數再增發，有的要設立排富條款，有的僅限報稅者才能領錢等等，令人眼花繚亂。

其實，那裡需要這麼複雜，加州只要把握「使用者付費」的大原則就夠了，也就是誰加油，誰就獲補貼，作法公平簡單且容易實施，無需太多行政作業和支出，更能預防詐騙和溢領。州府只要下令在特定時間之內，停徵或大幅減少汽油稅，期滿後再行檢討是否延長。

民主黨 人反對停徵汽油稅，但卻支持每人發400元，表面上的原因是，汽油稅有一部分是固定撥給加州交通設施維修和新建之用，少了這筆錢，會使許多道路設施整修維修受到影響。然而，民主黨人真正理由是，這些交通維修預算，最後有很多將輾轉流向受工會控制的工人薪資支出，也就是汽油稅停徵可能會使工人的收入受影響，而工會是民主黨的大票倉和重要金主，當然不能得罪。這種充滿政治算計的作法，實在無法苟同，而且在大選年大灑幣，人人都有錢領，不無期約賄選之嫌。

加州州府立法分析師辦公室最近預估，加州各項稅收大幅超徵，在2022年6月底結束的會計年度，至少會有高達457億元的預算盈餘。這就是兩黨議員都有人支持每人發400元的「本錢」。而在汽油稅案搬上檯面之前，早有兩黨議員已紛紛提出計畫，每位納稅的州民可獲得600至1150元不等退稅，或特定群體可獲得鉅款補助等。

然而2022年加州有鉅額盈餘，是2021年股市反常暴漲，以及房地產交易與房價狂飆的結果。但2022年第一季股市暴跌，地產交易額明顯下降，再加上俄烏戰爭持續，對經濟各種面向的長遠影響，目前可以預期2022年加州州府稅收不會像2021年那般大豐收，甚至不排除更壞的情況出現。

最後，萬一疫情又出現大反撲，州府手上剩下的那點救命錢，必須用在刀口上，絕對不能現在裝凱子把錢先花掉。