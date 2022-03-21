梁家訓訪華埠 誓打擊仇恨犯罪 為工薪族爭權益

梁家訓拜訪岡州會館和中華會館。（記者李雪／攝影）

正在競選洛杉磯 市長的洛市市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）與其華裔 表兄，20日造訪華埠，華埠僑領及第49選區州眾議員方樹強、前加州財務長江俊輝也到場支持。

視頻來源：記者李雪

當天拜會活動非常具有文化特色，包括在金龍大酒家的午餐，拜訪岡州會館和中華會館，並在岡州古廟祈福上香。擁有一半華裔血統的梁家訓，對此似乎感到新奇，不斷用手機拍攝視頻。梁家訓的表兄趙榮和侄子也到場支持他，趙榮表示母親和梁家訓的父親是兄妹，他和梁家訓的父親以前也時有往來，因此早先相認。

前加州財長江俊輝回憶他與梁家訓曾在州府共事，雖然不一定所有事都能達成一致，但發現梁家訓是一個堅持不懈、工作努力的人。他提到當時梁家訓主動找他，希望他能給一些如何在經濟上幫助退休勞工的建議，後來就成就了退休儲蓄計畫CalSavers。他強調，梁家訓很願意去各個社區接觸民眾，他舉例，在華裔社區的各種活動上，「你通常見不到別的候選人，但你能見到梁家訓」，他很親民很容易接觸，這一點是很多民選官員不太具有的特色。

剛當選第49選區州眾議員的方樹強表示，他認識梁家訓超過20年，在擔任洛杉磯社區學院學區理事時，梁家訓常主動接觸學生，了解其需求。梁家訓承諾要著重公共安全，尤其重視反亞裔 仇恨犯罪，幫助保護亞裔社區安全。在梁家訓的領導下，幫助推動了洛市府對排華法案道歉。梁家訓在州府時代表華埠近15年，他呼籲社區民眾支持梁家訓競選市長。

中華會館顧問馬樹榮表示，梁家訓是「華裔候選人」。提及洛杉磯很多犯罪遊民仇恨犯罪，並不是警察能完全解決的問題，需要未來的市長重視。如今大家都說洛杉磯不安全，有很多仇視和遊民，這都是很重要的問題。他認識梁家訓很久，知道他的能力很強，做過州參議員、州議長、洛市議員，有能力改變洛市。若梁家訓能當選市長，不僅為華人爭光，也能真正改變洛市。

梁家訓感謝大家支持，表示再過不久就要投票選出市長，問題很簡單，「你想要住在一個什麼樣的城市」。他說，「你想要一個只為超級富豪和精英服務的城市，還是一個給我們這樣的工薪階級、中產階級和來自世界各地的人的城市？」他說洛市有很多來自中國的移民，越過太平洋，在這裡靠自己雙手打拚，追尋加州夢和美國夢，一如他的移民母親，為富人服務，辛勤工作把孩子拉扯大。

他回憶和表兄趙榮如何相認，開啟了他尋找自己的華裔血統認識其他親人的旅程。他表示，華裔移民從修鐵路時期開始就為美國做出巨大貢獻，卻遭排擠，至今也是反亞裔仇恨犯罪的受害者。他反對基於任何膚色、族裔、語言和郵編區的歧視，這也是為何參政如此重要，有江俊輝、方樹強等這樣的代表。如果他當選洛市市長，一定要戰勝一切困難讓社區團結。

他說，疫情揭露了醜陋但一直存在的不平等事實，如今更加顯著。上周在紐約還有華裔耆老被攻擊致死，種族仇恨在全國激增，也包括洛市，這讓他心碎，只是因為一些人內心深處的不安全感和無知，而將亞裔作為替罪羊，所以更需要社區團結並發聲。