67歲婦勇退性侵嫌犯 26歲男作案後自首

26歲的嫌疑男子Alexis Armando Cruz 3月18日企圖性侵一名67歲婦女。（范杜拉縣警局提供）

警方表示，來自洛杉磯的26歲男子Alexis Armando Cruz，3月18日（周五）在范杜拉縣（Ventura County）千橡市一個商家停車場，企圖性侵 一名67歲婦人，被害人奮力將這名年輕男子擊退，並逃離現場，案發後嫌疑男子向警方自首。

范杜拉縣警局稱，案發在18日凌晨4時25分左右，案發地點位於千橡（Thousand Oaks）Janss Marketplace停車場。嫌疑男子 Alexis Armando Cruz向一名67歲婦女要錢，被害人告訴他自己沒有錢，這名Cruz就對婦人進行人身攻擊，將她撞倒在地，並企圖性侵。受害者當場將嫌疑人擊退，並迅速逃離現場，這才讓嫌疑人的犯罪行為沒有得逞。

案發當天上午11時45分，嫌疑男子Cruz來到洛縣 警局Lost Hills分局自首，承認自己性侵未遂，嫌疑人被拘留，警方展開進一步調查蒐集到重要證據，證實此案。

監獄 記錄顯示，Cruz面臨意圖性侵和虐待老人的襲擊指控，目前被關押在范杜拉縣監獄，保釋金20萬元，他將於22日在范杜拉縣法院出庭。