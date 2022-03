艾美獎提名者 3月23日線上說兒童故事

華美博物館與華埠圖書館,將於3月23日以視像方式邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席,朗讀她的作品「我與羅西的生活:表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。(主辨單位提供)

華美博物館 與華埠圖書館 合辦的3月份第二期《兒童故事時間》,將於3月23日(周三)下午4時至4時30分以視訊方式舉行。當天邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席,朗讀她的作品「我與羅西的生活:表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。

該故事講述1957 年Rosa Parks離開阿拉巴馬州蒙哥馬利後,一直在底特律市居住及長大,她被稱為羅西表妹。羅西表妹與她的表妹Carolyn Williamson Green,及當地年輕人建立了良好的友誼。這本書有助於延續關於Rosa Parks激進主義的傳承與哲理,通過教導,讓年輕讀者成為他們社區的變革推動者。

作者Dr. Angela Williamson的紀錄片《我與羅西的生活》(My Life with Rosie)於2020年獲艾美獎提名,內容講述她的表妹Rosa Parks的激進主義運動超越在蒙哥馬利(Montgomery)時期,在全國各地的電影節上贏得了無數「最佳紀錄片」稱號。Dr. Angela Williamson是橙縣新聞頻道、Fox 11 電視台、Fox Sports West和Prime Ticket 的前製片人與撰稿人,並多次獲得Telly獎項。

Dr. Angela Williamson在 KLCS PBS電視頻道每周主持一次「Everybody with Angela Williamson」節目,內容強調教育、藝術與人生的多元化。Dr. Angela Williamson目前是加州Rio Hondo社區學院傳播學副教授。

此圖書故事適合2至12歲兒童,並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與,活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》,主要是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔作者撰寫之故事,或邀請嘉賓出席。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情,請瀏覽網址:www.camla.org。