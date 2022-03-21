我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

艾美獎提名者 3月23日線上說兒童故事

【洛杉磯訊】
華美博物館與華埠圖書館，將於3月23日以視像方式邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。（主辨單位提供）
華美博物館與華埠圖書館，將於3月23日以視像方式邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。（主辨單位提供）

華美博物館華埠圖書館合辦的3月份第二期《兒童故事時間》，將於3月23日（周三）下午4時至4時30分以視訊方式舉行。當天邀請嘉賓Dr. Angela Williamson出席，朗讀她的作品「我與羅西的生活：表親間的親情」 (My Life With Rosie: A Bond Between Cousins) 。

該故事講述1957 年Rosa Parks離開阿拉巴馬州蒙哥馬利後，一直在底特律市居住及長大，她被稱為羅西表妹。羅西表妹與她的表妹Carolyn Williamson Green，及當地年輕人建立了良好的友誼。這本書有助於延續關於Rosa Parks激進主義的傳承與哲理，通過教導，讓年輕讀者成為他們社區的變革推動者。

作者Dr. Angela Williamson的紀錄片《我與羅西的生活》(My Life with Rosie)於2020年獲艾美獎提名，內容講述她的表妹Rosa Parks的激進主義運動超越在蒙哥馬利(Montgomery)時期，在全國各地的電影節上贏得了無數「最佳紀錄片」稱號。Dr. Angela Williamson是橙縣新聞頻道、Fox 11 電視台、Fox Sports West和Prime Ticket 的前製片人與撰稿人，並多次獲得Telly獎項。

Dr. Angela Williamson在 KLCS PBS電視頻道每周主持一次「Everybody with Angela Williamson」節目，內容強調教育、藝術與人生的多元化。Dr. Angela Williamson目前是加州Rio Hondo社區學院傳播學副教授。

此圖書故事適合2至12歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與，活動以英語進行。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主要是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔作者撰寫之故事，或邀請嘉賓出席。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。

博物館 華埠 圖書館

上一則

洛市市長華裔候選人梁家訓訪華埠 誓替亞裔發聲

下一則

奧利昂私立學校 招收各年級學生 附設航空課程

延伸閱讀

洛市市長華裔候選人梁家訓訪華埠 誓替亞裔發聲

洛市市長華裔候選人梁家訓訪華埠 誓替亞裔發聲
洛城線上兒童故事 邀請艾美獎被提名者說故事

洛城線上兒童故事 邀請艾美獎被提名者說故事
紐約數千民眾華埠街頭反監獄 要求亞當斯守諾

紐約數千民眾華埠街頭反監獄 要求亞當斯守諾
華埠哥倫布公園重亮燈 結束近十年「黑暗期」

華埠哥倫布公園重亮燈 結束近十年「黑暗期」
華埠白蘭地鐵站2商舖招標 具華埠特色產品商家優先考慮

華埠白蘭地鐵站2商舖招標 具華埠特色產品商家優先考慮
華婦被搶受傷 屋崙華埠獅子會籌款相助

華婦被搶受傷 屋崙華埠獅子會籌款相助

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金