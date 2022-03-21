我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

洛縣警直升機崖邊墜毀 6人輕重傷

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣警察局一架直升機19日下午在天使國家森林墜毀，飛機上六名人員中受到輕重不等的傷害，但沒有生命危險。(ABC7)
洛杉磯縣警察局一架直升機19日下午在天使國家森林墜毀，飛機上六名人員中受到輕重不等的傷害，但沒有生命危險。(ABC7)

洛杉磯警察局一架直升機19日下午在天使國家森林（Angeles National Forest）懸崖邊驚險墜毀，飛機上六名人員中受到輕重不等的傷害，但沒有生命危險。

中新社綜合洛杉磯縣警察局、消防局和當地媒體消息報導，這架空中救援直升機隸屬於洛杉磯縣警察局特別執法辦公室，配備於2012年。事故發生於當天下午4時半至5時之間，墜毀地點位於阿蘇薩（Azusa）以北。當時機上共有六人，包括五名員警、一名醫生，其中一人傷勢較重。

為據加州公路巡警稱，這架直升機墜毀前正在參與處理該地區一起車禍報警，趕赴車禍現場準備撤離事故受傷人員。直升機墜毀後，機上人員均被救出並送往創傷中心進行治療。洛杉磯縣警察局警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在醫院舉行的記者會上表示，目前傷者情況穩定，沒有生命危險。

聯邦航空管理局和美國國家運輸安全委員會，正在對墜毀事故原因進行調查。

短短一個月以來，這已是當地警方第二起直升機墜毀事故。今年2月19日下午6時半左右，位於洛杉磯附近的杭廷頓灘市（Huntington Beach）警察局一架小型直升機在執行任務時突發故障，失控墜毀在海岸線附近，從警14年的尼可拉斯維拉（Nicholas Vella）警官在事故中遇難，另有一名從警16年的警官受重傷。

警察 洛杉磯 車禍

上一則

洛市市長華裔候選人梁家訓訪華埠 誓替亞裔發聲

下一則

奧利昂私立學校 招收各年級學生 附設航空課程

延伸閱讀

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷
洛縣警員8成訓練不足 用槍、逮捕、駕訓都未完成

洛縣警員8成訓練不足 用槍、逮捕、駕訓都未完成
橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

洛縣裁未接種警 傳有政治算計 縣委會決議或裁4000警員

洛縣裁未接種警 傳有政治算計 縣委會決議或裁4000警員
縣委強制執行疫苗令 警長反彈

縣委強制執行疫苗令 警長反彈
洛縣警局長維拉紐瓦訪西來寺 向華裔拜年

洛縣警局長維拉紐瓦訪西來寺 向華裔拜年

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金