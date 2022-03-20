我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

南加居民春季踏青 謹防響尾蛇咬

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
專家提醒，居民春季戶外踏青，謹防蛇咬。（奇諾岡州立公園）
專家提醒，居民春季戶外踏青，謹防蛇咬。（奇諾岡州立公園）

春季來臨，氣候轉暖，南加鮮花盛開，不少華人戶外踏青。但是，各類毒蛇也從冬眠中甦醒，踏青的人們在山徑、公園健行道，甚至居家院落都可能遭遇。專家提醒，戶外活動愛好者要避免蛇咬。

洛杉磯動物園爬行動物館負責人Ian Reccio表示，從南加海岸到沙漠出現的蛇多數是無害的，在3月至7月期間較為常見，因為這時氣溫升高，蛇需要在白天曬太陽提高體溫。但是，有些蛇是有毒響尾蛇，包括南太平洋響尾蛇、紅鑽石響尾蛇、西南斑點響尾蛇，長度有一呎至五呎，有各種顏色，頭部呈三角形。還有一些毒性較弱，比如模仿令人害怕嘎嘎聲的地鼠蛇、體型較大的加利福尼亞王蛇、環頸蛇和吊襪帶蛇，雖然在受到威脅時會咬人一口，但非致命傷。

Ian Reccio說，很多人遭遇蛇時被咬，還有人試圖將蛇殺死。即使蛇已經死了，但神經系統還有活力，也會咬人。所以居民外出踏青時，一定要穿能保護腳踝的鞋子，留意周圍，避免在灌木叢及長高雜草中穿行。

根據疾控中心統計，全美每年估計有7000人至8000人遭毒蛇咬傷，其中極少數傷者死亡。加州漁獵局發言人表示，在加州，每年約有300人被毒蛇咬傷，但有時不確定是遭哪類蛇咬傷。

Ian Reccio建議，一旦被蛇咬傷，建議用手機拍下蛇的照片，摘去手表、戒指或其他首飾，立即就醫。據加州漁獵局說，被蛇咬傷後，不要使用止血帶，也不應在傷口敷冰，也不要如一些影視片那樣，試圖切開傷口用嘴吸出毒液。如果寵物被蛇咬傷也要立即就醫，許多寵物攜帶響尾蛇毒抗體，也可以為寵物施打疫苗。

為了讓蛇遠離庭院，可在住宅周邊設置鐵絲網，確保院子沒有蛇的食物來源，因為蛇喜歡嚙齒動物。專家表示，儘管蛇不受歡迎，但蛇在自然界也有作用，若沒有響尾蛇，囓齒動物就會數量激增，傳播疾病。響尾蛇是捕食囓齒動物的冠軍。

加州 南加 動物園

上一則

DMV駕照筆試可在線上考

下一則

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費

延伸閱讀

加州房貸救濟擴大宣傳 幫助申請者和合作組織

加州房貸救濟擴大宣傳 幫助申請者和合作組織
全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜
春季踏青謹防響尾蛇咬

春季踏青謹防響尾蛇咬
加州租金減免補助 只到3月底 申請要快

加州租金減免補助 只到3月底 申請要快
海港委員會不背書 屋崙運動家隊新球場遇挫折

海港委員會不背書 屋崙運動家隊新球場遇挫折
加州擬每人油貼400元 專家：原案通過可能性不高

加州擬每人油貼400元 專家：原案通過可能性不高

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係