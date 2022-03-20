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南加260華人登山健行 賞花迎春

記者楊青／羅蘭岡報導
一路山花伴隨，登山和健行快樂無比。（台灣同鄉聯誼會提供）
一路山花伴隨，登山和健行快樂無比。（台灣同鄉聯誼會提供）

金虎迎春喜來到、春暖花開福滿門。南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的華人登山和健行愛好者相聚羅蘭岡夏伯倫地區公園（Schabarum Regional Park），爬山坡、賞野花、登高遠望、席地野餐，在春天的大自然中放飛身體與心情，樂不思返。

主辦單位加州台灣同鄉聯誼會表示，每年舉辦傳統的閤家歡登山健行活動，今年的主題是緬懷中華民國國父孫中山先生逝世（1925年3月12日）97周年、並慶祝3月29日青年節。

登山愛好者們當天上午8時半開始從四面八方雲集夏伯倫公園，上山之前按傳統舉辦健行啓動儀式。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境和太太、核桃市長秦振國、羅省中華會館四大首長、大專聯合校友會會長陳啓志，十多名中華民國僑務諮詢委員以及台灣同鄉聯誼會、台大校友會、元極舞團等參加開營儀式。洛杉磯縣政委員蘇麗絲的代表Cindy陳和巴格的代表吳忠國送來賀詞。

黃敏境致詞回顧了中華民國國父孫中山先生領導青年革命，創建中華民國的歷史，鼓勵當代青年將熱情、理想化為行動，凝聚力量為僑界及社區做出貢獻。

台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐表示，十年前開始舉辦閤家歡健行活動，鼓勵大家在美好的春天走出家門，分享大自然的山水之美，每年都吸引大批戶外愛好者參加，不少家庭男女老少一起參與，最多人數超過400人。因爲疫情的關係，健行活動過去兩年被迫中止，今年則是疫情後首次恢復舉辦，得到熱烈響應。雖然公園方面規定不能超過200人，但最後還是允許260人一起登山健行。來自羅蘭岡和鑽石吧的大批華人健行和登山愛好者，也參加了當天的活動。

天公作美，夏伯倫地區公園19日當天上午風和日麗，春陽明媚不燥熱，漫山遍野的粉紅色、淺黃色野花一路伴隨兩英里的登山和健行，大家沿途賞花踏青，俯視美景，享受森林沐浴，一路歡歌笑語。黃敏境夫婦、台灣同鄉聯誼會副會長張耀燦、諮詢委員遲景林夫婦等大批人馬一路登高直達頂峰，大家在山頂上分享三明治、放聲高歌、抽獎，享受無限春光。

黃敏境處長夫婦（中、左一）和台灣同鄉聯誼會謝傳佐會長（右）。（台灣同鄉聯誼會提供...
黃敏境處長夫婦（中、左一）和台灣同鄉聯誼會謝傳佐會長（右）。（台灣同鄉聯誼會提供）
黃敏境處長夫婦和遲景林委員夫婦登上山頂。（台灣同鄉聯誼會提供）
黃敏境處長夫婦和遲景林委員夫婦登上山頂。（台灣同鄉聯誼會提供）
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的26...
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的260多位華人登山和健行愛好者相聚羅蘭岡夏伯倫地區公園(Schabarum Regional Park）。（台灣同鄉聯誼會提供）
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的26...
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的260多位華人登山和健行愛好者相聚羅蘭岡夏伯倫地區公園(Schabarum Regional Park），爬山坡、賞野花、登高遠望樂不思返。（台灣同鄉聯誼會提供）
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的26...
南加州僑界19日舉辦2022年第十屆闔家歡樂登山健行活動，來自聖蓋博谷各地的260多位華人登山和健行愛好者相聚羅蘭岡夏伯倫地區公園(Schabarum Regional Park）。（台灣同鄉聯誼會提供）

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