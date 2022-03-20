我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

托倫斯中文學校 台灣華語文學習中心揭牌

記者啟鉻／洛杉磯報導
托倫斯中文學校台灣華語文學習中心揭牌，參與活動嘉賓合影。（主辦單位提供）
托倫斯中文學校台灣華語文學習中心揭牌，參與活動嘉賓合影。（主辦單位提供）

台灣華語文學習中心—托倫斯中文學校揭牌儀式19日上午舉行，中文學校校長羅蔭葉表示，藉此不僅在美推廣華語文學習，也可以推廣台灣優質文化和旅遊。

據了解，托倫斯中文學校獲中華民國僑務委員會核准，於2022年設置成立「台灣華語文學習中心」。校長羅蔭葉（Juliet Lo）表示，通過台灣華語文學習中心，可以進一步推廣台灣優質文化和旅遊，讓中文學校學生獲取各地資源，與僑界培養深厚友誼。

出席這次活動的嘉賓包括，駐洛杉磯台北經文處副處長林暉程，洛杉磯僑教中心主任陳敏永、副主任廖儷雲、鄭心茹，中華民國總統府國策顧問、僑務諮詢委員楊信，及部分僑務委員：何巧玲、林國彥、楊琬柔、溫玉玲、趙韻梅、陳柏宇、李健民、世界台灣商會聯合總會名譽監事長林基龍僑務諮詢委員、洛杉磯台美商會會長劉雅薇僑務顧問等，全美中文學校聯合總會總會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅，部分僑務顧問：葉敏芬、柯欣侑、汪光中，洛杉磯台美商會青商部前會長陳宣瑋僑務促進委員、洛杉磯台美商會青商部會長高欣怡僑務促進委員，以及主流嘉賓包括托倫斯市多位市議員及中文學校部分成員。

托倫斯中文學校於1988年成立，是南灣地區具有規模中文學校，最多時有學生近600人。現任校長羅蔭葉在該校歷任教師、教務主任及校長，從教任職有20餘年。該校曾獲得各級頒發多項榮譽。

洛杉磯 中華民國 加州

上一則

DMV駕照筆試可在線上考

下一則

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛杉磯街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭」為自由

洛杉磯街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭」為自由
金山經文處及僑教中心 頒僑務榮譽職聘書

金山經文處及僑教中心 頒僑務榮譽職聘書
舊金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職聘書

舊金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職聘書
中華文化中心中文學校「朗讀比賽」頒獎

中華文化中心中文學校「朗讀比賽」頒獎
行銷台灣據點 匈牙利台灣華語文學習中心揭牌

行銷台灣據點 匈牙利台灣華語文學習中心揭牌

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係