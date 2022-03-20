托倫斯中文學校 台灣華語文學習中心揭牌

托倫斯中文學校台灣華語文學習中心揭牌，參與活動嘉賓合影。（主辦單位提供）

台灣華語文學習中心—托倫斯中文學校揭牌儀式19日上午舉行，中文學校校長羅蔭葉表示，藉此不僅在美推廣華語文學習，也可以推廣台灣優質文化和旅遊。

據了解，托倫斯中文學校獲中華民國 僑務委員會核准，於2022年設置成立「台灣華語文學習中心」。校長羅蔭葉（Juliet Lo）表示，通過台灣華語文學習中心，可以進一步推廣台灣優質文化和旅遊，讓中文學校學生獲取各地資源，與僑界培養深厚友誼。

出席這次活動的嘉賓包括，駐洛杉磯 台北經文處副處長林暉程，洛杉磯僑教中心主任陳敏永、副主任廖儷雲、鄭心茹，中華民國總統府國策顧問、僑務諮詢委員楊信，及部分僑務委員：何巧玲、林國彥、楊琬柔、溫玉玲、趙韻梅、陳柏宇、李健民、世界台灣商會聯合總會名譽監事長林基龍僑務諮詢委員、洛杉磯台美商會會長劉雅薇僑務顧問等，全美中文學校聯合總會總會長李梅如、南加州 中文學校聯合會會長吳俊毅，部分僑務顧問：葉敏芬、柯欣侑、汪光中，洛杉磯台美商會青商部前會長陳宣瑋僑務促進委員、洛杉磯台美商會青商部會長高欣怡僑務促進委員，以及主流嘉賓包括托倫斯市多位市議員及中文學校部分成員。

托倫斯中文學校於1988年成立，是南灣地區具有規模中文學校，最多時有學生近600人。現任校長羅蔭葉在該校歷任教師、教務主任及校長，從教任職有20餘年。該校曾獲得各級頒發多項榮譽。