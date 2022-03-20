名人美食／黃文谷愛嘗鮮 能說一手好菜

黃文谷對美食的接受度很高。（黃文谷提供）

聖瑪利諾（San Marino）市議員、華人牙醫黃文谷（Steven Huang）出身世家，兼具台灣和美國的生活背景，讓他對美食 頗有心得。他笑說，對美食頗為挑剔，能說一手好菜；只要好吃，他既可以去吃路邊攤，也能花費幾百元吃日料。

黃文谷祖父黃綿綿靠自己的雙手白手起家。從事紡織業與進出口貿易，後來「商而優則仕」當選為台灣第一屆增額立法委員並連任12年。父親黃及時從商，全家人在黃文谷中學時移民美國，所以他對台灣家鄉的食物充滿感情。

北京王府井炸蠍子。（黃文谷提供）

鮑魚燒賣。（黃文谷提供）

他說，他時常會去江南春點最愛的粉蒸肉，那個味道對他來說是小時候在台灣館子的味道。雖然媽媽做飯也很好吃，但多是家常菜，而粉蒸肉是只有外面餐廳才能做的好的。這裡幾乎是他的食堂，即使疫情 期間點外賣也要經常捧場的程度；鹹蛋苦瓜、五更腸旺、蔥油餅、苔條魚、牛肉捲餅等都是他常點的。

黃文谷除了不吃香菜，不愛腥氣的魚以外，對美食的兼容度很高。出去旅遊時尋找美食從來都是排名第一位，在洛杉磯 也保持一周兩三次外食的頻率。他平時會從Yelp和朋友推薦等渠道獲取美食資訊。他說，洛杉磯有很多美食選擇，但是疫情讓很多餐廳關門，包括他最愛的一家日本料理店，他曾在那裡花費六、七百元就為品嘗日料。

綠茶綿綿冰。（黃文谷提供）

台北的滷肉飯。（黃文谷提供）

不過亞凱迪亞的Izakaya Tonchinkan餐廳最近進入他喜歡的日本料理店名單，那裡很有居酒屋的感覺，三文魚飯是他的最愛，另外螃蟹蒸飯、牛舌等也很喜歡。另外，他認為韓國城的Daedo Sikdang烤肉，是本地最精緻的韓國烤肉，口感更清新和精緻。

黃文谷太太的燒飯水平也不錯，但因為黃文谷對吃比較挑剔，太太經常笑他是說的一手好菜。坦言為了吃美食，從來不在乎距離、環境，甚至衛生程度。「只要好吃，哪怕是髒髒的路邊攤都沒所謂的」，他每次回台灣最愛的就是當地路邊攤。

黃文谷說自己是易胖體質，但又愛吃美食，因此每次都盡量控制在八分飽。他強調，他對食物很敏感，一家餐廳是否換廚師換食材，他都能吃出來。他還曾為了吃美食，排隊一個小時，且會經常去喜歡的餐廳。