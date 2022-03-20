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東谷最年輕華裔女議員尤煜琳 宣布競選連任

記者啟鉻／東谷市報導
尤煜琳（左五）與東谷華協創辦人黃樹梧（左四）及支持者合影。（記者啟鉻／攝影）
尤煜琳（左五）與東谷華協創辦人黃樹梧（左四）及支持者合影。（記者啟鉻／攝影）

加州東谷市（Eastvale）歷史上最年輕華裔女市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）18日宣布投入競選連任造勢活動。她表示，對連任充滿信心，會在下個任期積極推動圖書館、市府、市中心等建設項目完成。

在尤煜琳宣布連選造勢活動上，東谷華美協會創辦人黃樹梧與部分支持者前來加油鼓勵。尤煜琳表示，在第一任期推動增加預算，使得縣警方可以在東谷市治安轄區增加更多警力，保護居民安全。為建設市圖書館及市府已經積極推動爭取數千萬元經費，東谷市中心也很快會建成，所有這些項目資金都是她在任期積極爭取推動的。

談及下一任期目標，尤煜琳表示會積極推動這些項目完成並投入使用，大約需要四至五年時間。目前她還是在市議員第四選區，但該選區在畫分上也有一些變化，目前在她選區內尚無其他競爭者，或許近幾個月會有其他參選人登記。此次市議員選舉在2022年11月投票。

尤煜琳於2018年參選東谷市第四選區市議員選舉，她開始參加選舉目標是維護華人商家權益，建立市圖書館，提高居民就業技能，保障社區安全。她當時年僅24歲。曾擔任民主黨籍聯邦國會眾議員暨少數黨領袖波洛西的亞裔社區代表。目前她的全職工作是在一家全美非營利團體，這是跨黨派團體，從事培養年輕人競選公職。

尤煜琳在擔任公職前，服務社區從事公益，就已經成為她生活的一部分，並成為她成長及精神來源。她出生在北加州，父母均是馬來西亞華僑。她在馬來西亞中文學校就讀過，說得一口流利中文。在諾可社區學院就讀時，曾擔任學生會主席。進入柏克萊加大深造後，還曾到中國安徽山區支教。她於2011年定居東谷市。

東谷市自2010年10月1日正式建市，屬於內陸帝國河濱縣管轄，目前有居民超過7萬3000人，亞裔人口占約四分之一，其中近半是華裔。

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