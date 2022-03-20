東谷最年輕華裔女議員尤煜琳 宣布競選連任

尤煜琳（左五）與東谷華協創辦人黃樹梧（左四）及支持者合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州 東谷市（Eastvale）歷史上最年輕華裔女市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）18日宣布投入競選連任造勢活動。她表示，對連任充滿信心，會在下個任期積極推動圖書館 、市府、市中心等建設項目完成。

在尤煜琳宣布連選造勢活動上，東谷華美協會創辦人黃樹梧與部分支持者前來加油鼓勵。尤煜琳表示，在第一任期推動增加預算，使得縣警方可以在東谷市治安轄區增加更多警力，保護居民安全。為建設市圖書館及市府已經積極推動爭取數千萬元經費，東谷市中心也很快會建成，所有這些項目資金都是她在任期積極爭取推動的。

談及下一任期目標，尤煜琳表示會積極推動這些項目完成並投入使用，大約需要四至五年時間。目前她還是在市議員第四選區，但該選區在畫分上也有一些變化，目前在她選區內尚無其他競爭者，或許近幾個月會有其他參選人登記。此次市議員選舉在2022年11月投票。

尤煜琳於2018年參選東谷市第四選區市議員選舉，她開始參加選舉目標是維護華人商家權益，建立市圖書館，提高居民就業技能，保障社區安全。她當時年僅24歲。曾擔任民主黨籍聯邦國會眾議員暨少數黨領袖波洛西的亞裔 社區代表。目前她的全職工作是在一家全美非營利團體，這是跨黨派團體，從事培養年輕人競選公職。

尤煜琳在擔任公職前，服務社區從事公益，就已經成為她生活的一部分，並成為她成長及精神來源。她出生在北加州，父母均是馬來西亞華僑。她在馬來西亞中文學校就讀過，說得一口流利中文。在諾可社區學院就讀時，曾擔任學生會主席。進入柏克萊加大深造後，還曾到中國安徽山區支教。她於2011年定居東谷市。

東谷市自2010年10月1日正式建市，屬於內陸帝國河濱縣管轄，目前有居民超過7萬3000人，亞裔人口占約四分之一，其中近半是華裔。