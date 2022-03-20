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紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

編譯組／綜合報導
加州州長紐森提案組建「健保可負擔性辦公室」控制健保成本。（美聯社）
加州州長紐森提案組建「健保可負擔性辦公室」控制健保成本。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）不願再繼續依賴市場或法院控制健保成本，轉而要求加州醫院、診所和保險公司，必須將成本控制在一定程度之下，否將被處以巨額罰金。

因為對支付龐大的健保費用深感挫折，加州兩個勞工團體對美國最大的醫療體系之一沙特（Sutter Health）提出告訴，一個團體獲得5億元和解金，另一個團體則敗訴。這兩起訴訟都花了近十年時間才解決，凸顯了病人及其雇主在試圖控制不斷增加的健保成本時，經常面臨的困難。

這是加州「健保可負擔性辦公室」計畫（Office of Health Care Affordability，以下簡稱健保辦公室）的工作目標，也是紐森2864億元預算案的一部分。

談到健保費用，病人與其雇主並沒有談判權力，病人通常要等到接受完手術或治療後，才會知道收費金額。一波又一波的醫院併購也削弱了市場競爭力，讓醫療服務供應者更容易提高費率。

這對消費者的影響是顯而易見的。根據非牟利加州健保基金會（California Health Care Foundation）的一項分析，從2002年到2017年，透過雇主獲得醫療保險的人每月醫療費用增加了249%，是一般通貨膨脹率的六倍多。

紐森在初次競選加州州長時提出成立「單一付款者健保系統」（single-payer health care system），但他在第一個任期內的大部分時間裡，都在計畫組建健保辦公室。由於單一付款者健保系統最大的問題在於資金，紐森認為，在要求納稅人提供資金之前，健保辦公室可以是控制健保成本的一個方法。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）說：「這項計畫提升了我所謂『單一付款者原則』（single-payer principle）的重要性，它可以控制成本，並提高消費者所獲得的訊息的透明度。」

成立健保辦公室十分棘手，因為它必須收集來自整個加州醫療行業的大量數據，但有些數據並未對外公開。州長和立法委員將任命八位專家組成委員會，為加州各地設定健保成本標準。

加州醫院協會（California Hospital Association）擔心健保辦公室無法分辨「好支出」（例如精神健康醫療）和「壞支出」（例如重複的醫療紀錄或過於複雜的文書工作）。加州醫院協會還指出，加州45%的醫院已經處於虧損狀態，另外15%的醫院勉強做到收支平衡。

加州醫院協會發言人艾默森謝伊（Jan Emerson-Shea）表示，在嘗試透過簡單的限制支出創造可負擔性時，必須十分謹慎。但她認為，這項作法對實際解決健保費用問題並沒有幫助。

加州醫院協會會長威爾斯（Robert E. Wailes）表示，目前健保費用實在太高，的確需要解決可負擔性的問題，但他擔心，這項提案可能會導致更多醫療服務提供者合併，無形中繼續提高收費。他認為，健保辦公室要針對的對象，應該是那些顯著造成成本增加的實體。

這項提案離成為法律還有很長的路要走，因為立法單位、消費者維權者和醫療健保說客，都還在進行談判中。

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