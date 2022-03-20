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批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州

編譯組╱綜合報導
針對德州的不友善，加州向德州變性兒童招手。(德州家庭與保護服務廳)
針對德州的不友善，加州向德州變性兒童招手。(德州家庭與保護服務廳)

德州施行嚴格墮胎法、選民限制法、打擊變性法、無照攜槍法以後，加州向不滿德州法律的德州人民招手，代表舊金山的加州參議員17日(周四)更提出新法案，給外州遷來的變性兒童及其父母提供庇護所(refuge)。

代表北加州舊金山的州參議員韋納(Scott Wiener)17日宣布，他正在起草一份法案，給變性兒童(transgender kids)及其父母提供庇護所，法案的主要內容包括：禁止加州的法院執行外州政府判決的反變性罪名，即使變性兒童的父母在德州、愛達荷州或其他反變性州被判有罪，加州政府不會認同判決，不會給這些父母懲罰，加州執法單位也不可受理這些州所發來的法院傳票。

不過德州人民並不是唯一被加州政府拋媚眼的對象，佛羅里達州頒布反同性戀的「不提同性戀法案」(Don't Say Gay Bill)後，迪士尼(Disney)沒有公開譴責該法，引起許多迪士尼世界(Disney)的員工進行「出走罷工」(walkout)，向公司高層抗議。加州州長紐森(Gavin Newsom)在推特上發文：「迪士尼，加州的大門為你敞開，把那些工作機會帶回加州吧，這裡才是你的員工認同的州。」

紐森州長最近對德州與佛州連發砲彈，包括日前在「州情咨文」(State of the State)中痛批這兩個紅州的一系列極端保守法規，針對德州的無照攜槍法，紐森敦促加州州議會制定更嚴格的限槍法規，並向反槍的德州人民招手，邀請他們搬到加州來定居，享受比較安寧的日子。

另外，加州議會正在研擬「生殖健康醫療法案」(Reproductive Health Care Legisleture)，籌集公共經費與慈善捐款(philanthropic money)，給加州的低收入婦女以及從外州來的婦女提供墮胎手術的費用。

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