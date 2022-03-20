帶狀皰疹頻傳痛不欲生 華人醫師：接種可預防

蒙特利公園市嘉惠爾藥房負責人Dominic潘藥師（左）表示，50歲及以上成年人，以及因疾病或治療導致免疫系統弱化的成人（19歲以上），都建議考慮接種帶狀皰疹疫苗。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷華人 社區近期頻傳中老年人感染帶狀皰疹，一些華人朋友圈連續出現感染，輕者十餘天疼痛不適，重者經歷「一大把仙人掌在身上肆意碾壓萬箭穿心痛不欲生」的煎熬。華裔醫師表示，接種疫苗 可以有效預防帶狀皰疹。

阿蘇薩周先生和太太不久前和朋友團聚吃飯，回到家的第二天接到朋友電話，說自己後背出現紅疹，疼痛難忍，到診所看醫生，診斷為帶狀皰疹，「你們多注意，希望沒事」。周先生朋友在電話中表示，醫生說，帶狀皰疹並不會傳染，除非接觸者沒有出過水痘或免疫力特別差。沒想到一周後，周太太手臂上就出現紅疹，疼痛異常；兩周後，周先生經歷了「痛到不想活」的帶狀皰疹發作。

周先生說，他太太的帶狀皰疹感染不算嚴重，手臂疼痛來的快去的也快，三天消退；但他自己的帶狀皰疹長在的腰部，「一天24小時就感覺一大把仙人掌在你的腰部使勁揉搓，每一個毛孔都鑽心地痛」，前後折磨兩個多星期。

柯汶納華人家庭醫師Jair黃醫學博士解釋，帶狀皰疹（Herpes Zoster或者Zoster）是一種引起疼痛的皮疹，通常伴有水泡，除了皮疹之外，帶狀皰疹可引起發燒、頭疼、發冷或胃部不適。一些罕見情況下，帶狀皰疹可導致肺炎、聽力受損、失明、腦部炎症等併發症 ，甚至死亡。帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒所致，同樣的病毒也會導致水痘。人體出水痘之後，病毒會留在身體中，並可能在以後生活中當免疫力降低時導致帶狀皰疹。

黃醫師表示，帶狀皰疹的風險隨年齡增長而增加，最常見的併發症是導致帶狀皰疹後遺神經痛的長期神經疼痛，後遺神經痛大多發生在帶狀皰疹部位，可持續數月甚至數年，引起的疼痛可以很嚴重，並導致人體衰弱。這種後遺神經疼痛通常會隨年齡增長而增加，與年輕人相比，患有帶狀皰疹的老年人更容易患上後遺神經痛，而且持續時間更長，疼痛也更加嚴重。免疫系統較弱的人有更高的風險患上帶狀皰疹，以及引起併發症。

嘉惠爾藥房負責人暨資深藥劑師Dominic潘表示，近期前來接種帶狀皰疹疫苗的華人民眾有明顯增加。他表示，50歲及以上成年人，以及因疾病或治療導致免疫系統弱化的成人（19歲以上），都建議考慮接種，而且這兩種情況醫療保險都不同程度的有折扣。

潘藥師表示，帶狀皰疹疫苗以兩針形式提供，多數人第二針應該在第一劑後兩至六個月接種。某些免疫系統弱化的人可以在接受第一針後的一至二個月接受第二劑，具體可向家庭醫生或保險公司尋求指導。帶狀皰疹可以與其他疫苗同時接種。

潘藥師表示，先前已接種過一劑帶狀皰疹疫苗後出現過敏反應，或出現任何嚴重危及生命的過敏，或帶狀皰疹發作期，或正在懷孕，可以推遲接種第二劑；患有感冒或輕微疾病的人可以接種疫苗，但如果患有中度或重度疾的病人，則建議等康復之後再接種。

他表示，帶狀皰疹疫苗接種出現輕度和中度疼痛情況非常常見，注射部位可能出現紅腫，疲倦、肌肉疼痛、頭疼、顫抖、發燒、胃痛和噁心也很常見，症狀在兩至三天内自行消退。但如果出現嚴重過敏，如蕁麻疹、面部和喉嚨腫脹、呼吸困難、心跳加速、頭昏等，應立即致電911或就近送醫。