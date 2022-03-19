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建市33年首次 鑽石吧市議員將分區選 市長依舊輪值

記者楊青／鑽石吧報導

鑽石吧市議會本周通過將鑽石吧分為五個選舉區，未來的五名市議員分別來自五個小區；市長沿用傳統方式由五名市議員輪值。

此次十年一度的加州選區重劃牽動地方資源的重新分配，鑽石吧也在選區重劃中出現所屬縣、州和聯邦三級分區版圖大洗牌，城市本身也在建市33年後首次改為分區選舉。

城市劃分小區選舉的議題多年來爭吵不休。鑽石吧市議會今年年初接到來自民權組織southwest voter registration education project挑戰，要求鑽石吧將傳統的全市大選區改為分區選舉，以鼓勵不同族裔的選票得到反映。該民權組織稱，鑽石吧西裔居民約占全市居民的20%左右，但由於該市一直不分區選舉，拉丁裔社區的政治力量沒有得到有效體現，這種情況應該改變。

鑽石吧市議會今年2月以五票贊成零票反對通過了城市劃區選舉倡議，本周市議會又通過將全市劃分為五個區，每個區1萬1000人左右，各區選出專屬市議員。此前有關市長選舉獨立舉行的提議則未通過，鑽石吧未來的市長將仍維持多年傳統，由五名市議員輪值，通常每位市議員在四年任期中都有機會擔任九個月市長。

未來兩個月，鑽石吧將舉辦多場公聽會和社區互動活動，討論選區劃分，由市民決定全市五個區的版圖界限。多場公聽會包括3月23日6:30p.m.（Online/Zoom）；4月5日、4月19日和5月3日三次市議會公聽會；以及4月9日10a.m.（Heritage Community Center，2900 Brea Canyon Road）和4月16日10a.m（Diamond Bar Center，1600 Grand Avenue）兩次見面互動會。最終結果將在5月16日由市議會投票表決產生。

鑽石吧 加州 投票

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