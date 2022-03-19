全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

根據Niche網站的一份新報告，雖然加州 昂貴的住房市場和不斷上漲的汽油價格，可能正在將一些人趕出加州，但有一些城市仍然是全美最適合居住的城市。其中南加 州華人聚居的橙縣爾灣 （Irvine）名列全國前十，而巴沙迪那市、托倫斯（Torrance）等也進入加州前十。

建於1926年的巴沙迪那市政廳。（本報檔案照）

Niche本周發布了美國最適宜居住城市的排名，加州的兩個城市進入前十名，分別是北加的柏克萊（Berkeley）和南加的爾灣。

該網站在決定城市排名時會考慮可負擔性、公立學校、可步行性和住房市場。全國共有228個城市上榜，其中加州有41個城鎮入圍。

根據Niche的數據，全國228個最宜居城市在加州前十個城市分別是，柏克萊（全國排名第八）、爾灣（第十）、舊金山（第14）、桑尼維爾(Sunnyvale,第16）、托倫斯（第23）、聖塔克拉拉（Santa Clara，第24）、卡爾斯巴（Carlsbad，第30）、巴沙迪那（第46）、千橡樹（Thousand Oaks，第51）、聖地牙哥（第55）。

至於美國最適合居住的城市？這個頭銜屬於德州伍德蘭市（Woodlands），這是一個擁有約 11.3萬人口的小鎮，就在休士頓郊外。此外，排名前茅的還有麻州的劍橋、伊州的Naperville、維吉尼亞州的阿靈頓和堪薩斯州的Overland Park。