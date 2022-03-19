洛杉磯國際機場引入面部識別新技術

洛杉磯國際機場引入新型面部識別系統方便旅客安檢。（LAX提供）

聯邦運輸安全管理局 (TSA)近日為洛杉磯國際機場 (LAX )引入新一代面部識別技術，在機場安全檢查站驗證旅客的身份。

進入TSA安檢區時，旅客被要求將其政府頒發的帶照片的身份證件，插入新一代證件識別技術 (CAT) 裝置，該裝置配備一個攝像頭拍攝客人的照片。CAT會將旅客證件照片的面部特徵，與本人現場照片的面部特徵進行比較以確認身份。客人需要暫時摘下口罩 以拍攝面對面照片。

一旦驗證確認證件和本人匹配，旅客即可通關。若有需要，TSA官員還可以執行額外的乘客驗證。

LAWA首席執行官 Justin Erbacci 表示：作為長期的TSA創新合作夥伴，LAX在開發、測試和實施新技術和程序方面向來領先，這些新技術和程序可以提高安全性並簡化客戶體驗。通過測試最新的生物識別技術，再次為安全、安保和效率設定了新的行業標準。

TSA目前在整個機場的航站樓都安裝了新一代CAT裝置。目前，TSA正在收集數據以衡量客人面部識別和身份驗證的速度和準確性，以幫助該機構評估單位在繁忙的安全檢查站環境中的整體表現。該測試的結果將有助於確定增強型CAT裝置未來在其他機場的可行性和潛在部署。

TSA駐LAX安全總監Keith Jeffries 說，隨著自動化程度提高，旅客和TSA官員之間的身體接觸減少，這種新的身份驗證流程對於旅客和安檢來說是雙贏。感謝LAX領導層在整個機場熱情擁抱下一代技術的意願。