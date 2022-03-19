阿罕布拉疫情補助 小企業可得5000元

阿罕布拉市疫情援助贈款申請條件。（記者邵敏／製表）

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）日前宣布設立一項新冠疫情 小企業援助贈款 (Small Business Assistance Grant) 計劃，符合資格業者可獲5000元，提交申請時間從3月15日開始，截止日期為4月14日下午 5:00。

商業申請人必須滿足以下最低要求才能符合條件，必須是位於阿市的營利性企業，包括業主在內員工人數不超過 25 人，或者包括業主在內員工人數不超過 5 人的微型企業。同時，企業必須在阿市持有有效的營業執照，且至少已運營六個月；企業信譽良好，沒有違反聯邦、州或地方政府的記錄，沒有留置權（liens）；如果獲得資助，必須獲得 D-U-N-S 編號，所有聯邦資助的項目都需要一個 D-U-N-S 編號。

此外，申請援助的企業必須在業務運營中，經歷新冠疫情帶來的明顯影響或困難；必須符合 HUD 的低收入 福利標準；不得從其他來源獲得商業援助，包括聯邦、州或縣政府的小型企業協會 (SBA)、經濟傷害災難貸款 (EIDL)、SBA Express Bridge Loan、SBA 債務減免等計劃，或薪資保護計劃 (PPP) 貸款，如有重複，則不符合減免條件。

申請援助的企業須提交申請及所有必需的支持文件，包括 W-9 表格。而在提交申請前，企業必須已經產生了與疫情相關的費用，該計劃不會為未來的費用預付贈款資金。城市僱員和民選官員沒有資格參加該計劃。

如果企業申請此項援助計劃獲得批准，贈款可用於以下類型的費用，包括間接費用（Overhead expenses）、租金和水電費、以提高開展商業活動能力的商業服務，包括營銷和促銷、工資支出，包括聘用獎金、商業庫存和用品，包括個人防護設備 (PPE)、日常開支，包括業務運營的維護、資本或設備採購。

阿市市長Jeff Maloney表示，「過去兩年我們的小企業在財務上非常困難，該計劃提供的資金可以幫助支持當地企業主繼續重建，並從疫情中盡快恢復。」

企業滿足資格要求的完整列表，以及申請表可在阿市網站上獲取：https://www.cityofalhambra.org/606/Small-Business-Assistance-Grant。請打印並將申請表提交給位於阿市111 South First Street的市經理辦公室。有關 SBAG 計劃的更多內容，可致電 626-5705011 或發送電子郵件至[email protected]獲取信息。