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羅斯密商會首辦「給警察小費」 討論改善治安

記者張宏／羅斯密報導
天普分局局長Mark Reyes（左五）開心和民眾合影。（記者張宏／攝影）
天普分局局長Mark Reyes（左五）開心和民眾合影。（記者張宏／攝影）

羅斯密商會與洛杉磯縣警局天普分局18日首度舉辦「給警察小費」（Tip A cop）的互動交流會。100多位市民現場聆聽和提問，天普分局也派出多名會講國語，粵語，越南語和韓語等亞洲語言的警察溝通，討論最關注的治安議題。

（影音來源：記者張宏）

活動主辦方羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，「給警察小費」在主流社區行之有年，通常是由警員在餐廳服務居民，所獲得的小費則用來做地方公益，可說是用最親民的方式來聯繫社區關係，卻從未在美食林立的華人區辦過。當日第一次在華人城市的中餐館舉辦，彰顯華人社區地位的提昇。活動款項會全部捐給幫助有志加入警隊的青少年培訓項目Explorer program，很多警察都從該項目受益。

天普分局華裔大隊長Erin劉（前排左二）和一眾警員合影。（記者張宏／攝影）
天普分局華裔大隊長Erin劉（前排左二）和一眾警員合影。（記者張宏／攝影）

天普分局局長Mark Reyes開心和民眾合影，態度親和。華裔大隊長Erin劉表示，天普分局這次出動十多名警察來到現場，警局有很多警察都會講中文，便於華裔民眾和警局的溝通和合作，天普分局的大門永遠向市民敞開。大家最關注的話題就是治安，警局也在推展很多項目，比如鄰里守望來切實改善治安。

羅斯密商會主辦的警民互動合作交流。（記者張宏／攝影）
羅斯密商會主辦的警民互動合作交流。（記者張宏／攝影）

海珍888餐廳經理Lucy也很高興第一次在華人餐廳舉辦這樣的活動，她說，很高興提供平台讓市民和警察面對面交流，且還能為警局的項目募款，可謂一舉多得。

華人李先生和朋友到現場捧場，他說，華人多害怕見官，尤其是怕警察，其實多跟警察接觸就會發現他們是服務社區的，華人應該把自己的心聲和訴求告訴警察，這樣才能得到幫助。

主辦方羅斯密商會執行長冉瑞宜（右一）希望借這個機會增加警民關係。（記者張宏／攝影...
主辦方羅斯密商會執行長冉瑞宜（右一）希望借這個機會增加警民關係。（記者張宏／攝影）

警察 華人 天普

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