幫幫忙基金會 3/21免費發放華人生活物資

幫幫忙基金會將於3月21日在蒙羅維亞市790 W.Chestnut Ave, Monrovia CA. 發放愛心物資給千家萬戶，邀請華人社區民眾踴躍參與。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會（Simply Help Foundation）再度與主流慈善機構Foothill Unity Center合作，訂3月21日(星期一)下午1時，在蒙羅維亞市發放愛心物資。以往專注照顧社區低收入家庭、單身人士或老人等弱勢族群，這次特別廣邀華裔民眾領取，西聖蓋博谷地區華人 可把握機會。

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛表示，為本地華人籌畫3月份春季愛心物資發放活動，主因是疫情持續及通貨膨脹壓力，造成加州物價上漲幅度創40年新高，許多在異鄉勤懇努力的華人家庭，此刻正遭遇經濟困境。鮑潘曉黛呼籲有需要的華裔民眾，千萬不要害羞，把握機會前來領取居家生活用品。

這批愛心物資包括：新鮮蔬果、速食麵、乾貨、罐頭、零食等食品，另有一般口罩 、KN95口罩、酒精消毒液、洗手液、消毒濕紙巾等抗疫用品。

愛心發放活動時間：3月21日星期一下午1時。地點：790 W. Chestnut Ave, Monrovia CA。

領取者務必帶ID身分證明，不在食物銀行受贈系統名單內的民眾，有專人服務快速填寫表格，未來可持續獲得各項愛心物資援助。領取分為汽車 得來速（每輛汽車內限乘兩個家庭以下成員）和行人徒步領取專區。所有物資先到先得，發完為止。

發送對象居住城市如下：Azusa, Baldwin Park, Arcadia, Bradbury, Duarte, Monrovia, Pasadena, Altadena, South Pasadena, Sierra Madre,Temple City, Irwindale. San Gabriel, El Monte, Rosemead, Alhambra, Monterey Park。