網站赫見考題 查普曼大學教授告學生侵權

橙縣查普曼大學教授控告他的學生，侵犯他版權。（查普曼大臉書）

橙縣 一名大學教授在一個用於共享學習材料的網站上，發現他的考試部分試題內容，由於他對這些內容進行了版權登記，日前提告他的學生侵犯版權。

查普曼大學（Chapman University）助理教授David A. Berkovitz日前提起訴訟，他要求對五名未透露姓名的被告學生展開陪審團審判。Berkovitz的律師Marc Hankin向媒體提供訴狀副本。

根據訴狀，Berkovitz於2022年1月在Course Hero上，發現他為2021年春季商業課程創建的期中和期末考試的部分內容，學生可在該網站上獲得學校課程的學習材料。

訴狀稱，大約一個月後， Berkovitz為這些期中和期末考試提交了版權申請，並於2022年2月25日獲得版權登記。Berkovitz指控被告在未經他許可下，在2022年2月23日或之前在Course Hero上發布考試內容時，侵犯了他重置、複製、分發或創作衍生作品的專有權。

他的律師也提出，這對沒有參加Course Hero網站的同學不公平。Hankin表示，這不僅是不道德，違反了榮譽準則，更重要的是，商法課程是採取曲線評分的。因此，如果一個或多個學生人為地誇大自己的成績，他們就是在人為地壓制那些努力學習同學的成績。

在提交申請時， Berkovitz還不知道被告的身份，但他說，只有在查普曼大學就讀2021年春季商業215課程的學生才能參加Course Hero上的特定考試。他要求索賠實際損失和利潤 、對故意侵權的法定賠償金、律師費、訴訟費用等。