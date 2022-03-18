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拜登、紐森宣布 南加建稀土供應鏈

編譯組╱綜合報導
總統拜登與加州州長紐森共同宣布，在加州建立稀土礦物供應鏈。(Getty Images)
總統拜登與加州州長紐森共同宣布，在加州建立稀土礦物供應鏈。(Getty Images)

加州與聯邦官員將在加州建立稀土礦物供應鏈，與其他對現代科技至關重要的礦物國內供應鏈。總統拜登、加州州長紐森及礦產開採與加工產業主管日前共同宣布，在南加州等地，加強投資鋰與鈷等稀有礦產開採，包括公共和私人投資計畫，以去除美國對中國供應稀有原料的依賴。

聯邦官員表示，全球對關鍵礦物需求，預計於未來幾年飆升至400-600%，因為其對風力渦輪機、太陽能電力面板、電動車電池等潔淨能源產業發展，相當重要。

聯邦政府撥款約3500萬元給加州的礦業公司「MP Materials」，該公司也將另外投資7億元，創立提供給用於電動車、電子產品與風力渦輪機的永久磁體(permanent magnets)國內供應鏈。MP Materials公司計畫於2024年之前創造超過350個工作崗位，在加州Mountain Pass加工處理工廠建立供應鏈。

MP Materials執行長利廷斯基(James Litinsky)與拜登和紐森的視訊會議上表示，數十億元供應鏈不會在一夕之間完成。計畫需要資金與毅力，最重要的是需要領導層的真正承諾。

拜登與紐森宣布在加州建立稀土礦物供應鏈的重大投資案，主要目標是打破美國對中國的依賴，同時促進國內可持續清潔能源產業發展。白宮表示，這些投資計畫目標在關鍵礦物與材料的美國本土生產，並且創造「在可持續產業的高薪工作機會」(good-paying, union jobs in sustainable production)。

波克夏公司(Berkshire Hathaway)旗下再生能源部門也宣布，計畫在南加州帝王縣(Imperial County)建造工廠，測試可持續鋰提取科技的可行性。電動車電池回收公司「Redwood Materials」也參與計畫，與福特(Ford)、富豪汽車(Volvo)共同討論收集與再回收鋰電池。

白宮指出，礦物獲取對日常生活的幾乎每一部分都非常重要，從娛樂、商業到交通。未來數十年對關鍵礦物的需求將激增，電動車電池需求也將增長4000%。目前，美國自國外、尤其是中國購買許多礦物材料，依賴外國資源來生產這些礦物的許多加工產品；中國控制鈷、鋰、稀有土壤與其他關鍵礦產加工與精煉的大部份市場。

加州 供應鏈 投資

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