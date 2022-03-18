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雙人女劫匪 「旁若無人」專挑Walgreens下手

編譯組／綜合報導
兩名歹徒日前在Walgreens大膽掃貨。（ABC）
兩名歹徒日前在Walgreens大膽掃貨。（ABC）

快閃搶劫的目標似乎正在轉移，原本的對象是洛杉磯地區的高檔商店，現在連Walgreens這種平價藥妝雜貨賣場都會被搶。警方懷疑，聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）、卡爾頓（Colton）的三家Walgreens都遭同一組雙人女劫匪洗劫，目前正在搜捕中。

最令人生氣的是，兩名快閃劫匪從頭到尾都不慌不忙，態度從容，拿完商品放進大袋子後，以正常的速度走出店門口，擺明了就是沒有人敢阻擋，也不在乎眾人氣憤和厭惡的眼光。一家Walgreens的店員在她們快走出去時對她們說，「如果你們敢再來這裡，你們會進監牢」。但劫匪毫不在意，喃喃自語回應了兩句，拿著戰利品離去。

警方說，這兩名非洲裔女歹徒行頭齊全，不僅戴上口罩，還穿了手套，根本天不怕地不怕的樣子，進到Walgreens後就鎖定美妝品大肆搜刮，裝滿攜帶的大袋子後就大大方方的離開現場。這三家Walgreens中，只有一家10日被搶的店，有店員拍下畫面。雖然警方不到10分鐘就趕到，但還是來不及逮人，利維多警局隊長 Anthony Vega說，這對劫匪下手的對象大概都在千元左右。

不過，這類快閃搶劫已經不是新聞，因為內陸帝國一帶過去幾個月來，這類案件已經屢見不鮮。Anthony Vega說，最大原因或許就是類似第47號提案之類的減刑措施，才會讓犯人逮不勝逮，因為用不了多久他們就能出來，上午釋放下午又幹壞事。

警方呼籲，民眾萬一碰到類似案件，千萬注意安全並拍照存證，協助警方破案。

口罩 洛杉磯

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