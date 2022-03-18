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亞市選區重畫無共識 華人到議場建言

記者張宏╱亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia）選區地圖爭議繼續膠著，在15日舉辦的市議會上四名市議員對選區地圖依然未達成共識，雙方將在18日繼續討論選區地圖和選區法規修改等事宜。（亞市市民提供）
亞凱迪亞（Arcadia）選區地圖爭議繼續膠著，在15日舉辦的市議會上四名市議員對選區地圖依然未達成共識，雙方將在18日繼續討論選區地圖和選區法規修改等事宜。（亞市市民提供）

亞凱迪亞（Arcadia）選區地圖爭議繼續膠著，在15日舉辦的市議會上四名市議員對選區地圖依然未達成共識，雙方將在18日繼續討論選區地圖和選區法規修改等事宜。

亞市15日的市議會討論選區地圖和遊民中心等議題，到午夜12時也未能有最終結果。華裔市長戴守真表示，會上的議題多數是2：2的結果，且市議員April Verlato 將之前提交為符合規定的115地圖，重新找畫圖師修改重畫，因為修改的地圖還需要在市府網站張貼七天才能列入討論，因此18日主要討論其他地圖及選舉法規修改問題。

他說，雖然經過兩次討論公聽，但是市議員還沒有從八張地圖中縮小討論範圍。他曾提議從八張中選出兩張集中討論，但未能獲得同意。另外，法律規定目前市議員缺席的第五選區，需要在30天指定替代市議員或者進行特別選舉，但是迄今也沒有對繼任人選及是否進行特別選舉達成共識。對於4月進行特別選舉，有市議員覺得花錢太多而否決，他提議推遲到6月選舉，只需1萬多元選舉費用，還是未達成共識。

亞市市府如果在4月17日還沒有最終版本的選區地圖，城市會請律師告自己，讓法院決定，但是如果市議員還是2：2不能對此事達成共識，無法進入法院決定的程序。屆時，城市任何一個居民都可訴訟，來交由法院決定地圖。

亞市華人也積極參與選區地圖重畫，市議會時有多名華人通過現場和網路發言。華人市民張勇平表示，亞市需要根據最近的人口普查結果進行選區重畫，但是有兩名市議員通過大幅修改現有選區，以阻止選出第三名華人市議員，並把現在的兩個市議員歸為一個選區，因此選區畫分對選舉至關重要。

亞市市議會現在有八張選區地圖，在市府網站（ ArcadiaCA.gov/redistricting ）上供民眾選擇。

市府建議使用的地圖方案是103，因為這張和原始選區地圖基本類似，只是把第三區的西北角有兩條街的公寓住宅區歸到第二區。其他地圖主要爭議都集中在戴守真所在的第三選區，和鄭博仁所在的第四選區畫分。

華人市民張勇平在市議會發言。（張勇平提供）
華人市民張勇平在市議會發言。（張勇平提供）

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