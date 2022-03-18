我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

洛城新語／中國堅持清零 美不好過

洛城新語

中國新冠疫情，近期又有反彈之勢。包括深圳、東莞及吉林等五個重要工廠城市，相繼封城抗疫，此舉對供應鏈造成的衝擊不言而喻。考慮到美國對「中國製造」的依賴程度較高，中國堅持的清零政策，其實也深刻影響著遠在大洋彼岸的美國消費者。

中國製造業，份額約佔全球的三分之一；當中國政府忙於應付反彈的新冠疫情之時，受其嚴格執行「清零」政策的影響，許多跨國公司的生產也被打亂。例如封城中的深圳，有代工之王富士康，是生產蘋果手機與其他蘋果產品的重要工廠。同樣處在封城中的吉林與長春，有豐田與大眾汽車。他們都因為當地封城，生產受不同程度影響。雖然這些工廠都在積極釋放生產轉移信號，但短時間內，找到可以替代例如中國深圳這般擁有巨大生產能力的城市，幾乎是不可能完成的任務。

除了生產受到影響外，中國的清零政策，還對物流形成衝擊。在深圳等港口城市宣佈封城以後，將一個集裝箱從中國運到美國西海岸的運費，已漲至1萬6300元以上。據德國市場和消費者數據公司STATISTA的統計，集裝箱的運費已是去年同期的三倍，是兩年前的12倍。不斷高漲的海運成本，企業勢必無力獨自承擔，最終會通過漲價，將其轉移到消費者身上。

海運的日子不好過，空運也面臨新的困難。中國民航局日前宣佈，5月1日前，將調整部分上海入境的國際客運航班，將他們分流到中國其他城市。該措施在為上海新冠感染者與密切接觸者騰出更多隔離空間的同時，也讓出口延遲，使空運成本增加。而國際貨運成本高漲，也是當前美國通貨膨脹嚴重的原因之一。

倘若一次徹底封城，疫情就不再反彈，那麼對供應鏈造成的破壞，或許可以算「有捨有得」。不過從中國抗疫兩年多的經驗來看，疫情並沒有辦法長久的清零，而是會變種、會反彈。加之全球當前主流抗疫思路，都是與疫情共存；中國想要清零，除非閉關鎖國，否則就擋不住境外輸入病例。而全球高度一體化的今天，閉關鎖國之後果，與當下遭西方聯合經濟制裁的俄羅斯無異，本國經濟有崩跌風險。

封城清零，無論是從抗疫結果，還是對經濟的影響看，都有些吃力不討好的感覺。中國何不與西方各國一道，對疫情採取「共存」態度。面對Omicron變種病毒的反撲，與深圳一衣帶水的香港，同樣疫情嚴重，卻沒有採取封城的手段抗疫。這或許是中共的嘗試，希望抗疫中的「一國兩制」，能讓中共醒悟，將自身對抗擊新冠的認知與全球接軌。如此這般，飽受物價飛漲困擾的美國消費者，也可以迎來寶貴的喘息之機。

封城 疫情 供應鏈

上一則

韓國品牌Cuckoo 家用電器博覽會中 備受矚目

下一則

羅斯密商會 888天普分局警民交流

延伸閱讀

從抗疫模範到疫情爆發 香港與南韓出了什麼差錯？

從抗疫模範到疫情爆發 香港與南韓出了什麼差錯？
美媒：中國封城3700萬人被困 全球供應鏈中斷風險倍增

美媒：中國封城3700萬人被困 全球供應鏈中斷風險倍增
封城2年紀念日 餐館、公校回溯艱難求生疫情時光

封城2年紀念日 餐館、公校回溯艱難求生疫情時光
深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？

深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？
新冠死亡增加+深圳封城 香港傳棺木存量已不足

新冠死亡增加+深圳封城 香港傳棺木存量已不足
64歲萬梓良直擊深圳封城 做核酸檢測除口罩喊加油

64歲萬梓良直擊深圳封城 做核酸檢測除口罩喊加油

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08
眾籌（GoFundMe）帳戶圖片，（上圖）華人男子余威廉在洛杉磯華埠街頭無端被刺，緊急送醫縫合傷口。（下圖）余威廉的臉部頸部刀傷累累血跡斑斑。（KTLA）

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

2022-03-11 14:09

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有