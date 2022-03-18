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洛城文學系列講座 劉彥武分享劇本創作

洛杉磯訊
洛城文學系列講座，劇作家劉彥武分享從小説到劇本創作訣竅。（洛杉磯華文作家協會提供）
洛城文學系列講座，劇作家劉彥武分享從小説到劇本創作訣竅。（洛杉磯華文作家協會提供）

洛杉磯華文作家協會《洛城文學系列講座》邀請，中國劇作家劉彥武日前與美加、中國、日本、歐洲、東南亞等地文學愛好者相聚雲端，分享從小說到劇本創作訣竅，現場抖音和視頻直播，吸引上千文學和戲劇愛好者旁聽。

劉彥武從事劇本創作40餘年，其電視劇《山不轉水轉》曾獲得「飛天獎」二等獎，中國首屆「五個一工程獎」；六集電視連續劇《黨員二愣媽》獲「飛天獎」一等獎及「五個一工程獎」 。他同時也是第16屆中國電視金鷹獎最佳編劇獎得主。

劉彥武的講座從新媒體時代講起，探討新媒體時代劇作者該如何發力，探討把小說搬上螢幕的方法和實際操作，作家如何用編劇的思維和技巧，讓小說本身具備改編成影視作品的基礎。

劉彥武表示，小說家和劇作家的思維座標不同。小說家的思維空間可以上下五千年，縱橫幾萬里，但編劇的思維只能在既定的時空裡安排劇情發展，如何讓劇本的文學意義在鏡頭前呈現，要求劇作者在考慮文學層面的同時還要考慮劇本的可操作性，考慮到劇本裡的每一個場景設計，角色的行動路線是否適合拍攝。

美國洛杉磯華文作家協會顧問、作家石鐘山和原中央人民廣播電台主持人杜正麒作為助講嘉賓發言。作家協會榮譽會長葉週、會長黃宗之、紐約女作家協會創會會長顧月華、加拿大渥太華中文寫作協會會長笑言也在講座上發言。

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