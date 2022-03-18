羅斯密商會 888天普分局警民交流

羅斯密商會主辦的洛縣警局天普分局和華人社區的大型互動活動將於18日上午11點在888海珍大酒樓舉行，民眾可近距離和警察溝通。（羅斯密商會）

羅斯密商會主辦的洛縣警局天普 分局和華人 社區大型互動活動Tip A cop，將於18日(周五)上午11點在888海珍大酒樓舉行。天普分局警官們將與來此用餐的民眾近距離交流。

這是第一次在華人餐館舉辦警民互動活動，對警界或是亞裔 社區都非常有意義。天普分局亞裔警官包括能講國語、粵語、越南語和韓語等語言，是全縣亞裔警官比例最高的警局。分局局長Mark Reyes非常支持社區警民溝通活動，會有12名警察跟社區民眾輕鬆的交流。他相信民眾和警方一起努力，社會治安一定會更穩定安全。

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，「給警察小費」（Tip A cop） 在主流社區行之有年，通常是由警員在餐廳服務居民，所獲得的小費則用來做地方公益，是用最親民的方式來聯繫社區關係，卻從末在美食林立的華人區辦過；這是第一次在中餐館舉辦。

疫情間許多仇亞裔犯罪，天普警局服務聖蓋博谷多個城市，局長藉此機會表達與亞裔同陣線的關懷。也感謝餐廳提供場地與員工協助。

活動不用門票，自由點菜，自付餐費。小費將全數捐給警局Explorer program，提供對警務工作有興趣的青少年予以培訓。時間18日中午11時到1時，地點是888海珍（8450 Valley Blvd, Rosemead, CA 91770）