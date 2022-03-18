羅斯密商會 888天普分局警民交流
羅斯密商會主辦的洛縣警局天普分局和華人社區大型互動活動Tip A cop，將於18日(周五)上午11點在888海珍大酒樓舉行。天普分局警官們將與來此用餐的民眾近距離交流。
這是第一次在華人餐館舉辦警民互動活動，對警界或是亞裔社區都非常有意義。天普分局亞裔警官包括能講國語、粵語、越南語和韓語等語言，是全縣亞裔警官比例最高的警局。分局局長Mark Reyes非常支持社區警民溝通活動，會有12名警察跟社區民眾輕鬆的交流。他相信民眾和警方一起努力，社會治安一定會更穩定安全。
羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，「給警察小費」（Tip A cop） 在主流社區行之有年，通常是由警員在餐廳服務居民，所獲得的小費則用來做地方公益，是用最親民的方式來聯繫社區關係，卻從末在美食林立的華人區辦過；這是第一次在中餐館舉辦。
疫情間許多仇亞裔犯罪，天普警局服務聖蓋博谷多個城市，局長藉此機會表達與亞裔同陣線的關懷。也感謝餐廳提供場地與員工協助。
活動不用門票，自由點菜，自付餐費。小費將全數捐給警局Explorer program，提供對警務工作有興趣的青少年予以培訓。時間18日中午11時到1時，地點是888海珍（8450 Valley Blvd, Rosemead, CA 91770）
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