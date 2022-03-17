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洛城新語／缺水危機加深 州政府無作為

洛城新語

美西面臨1200年來最乾旱時期，北加州民眾節水11%，南加民眾去年1月反而增加2.6%用水。州府除了呼籲民眾節約用水，其實是「看天吃飯」，毫無作為。民主黨向來主張大政府，怎麼遇缺水時除了怪民眾不節水，毫無有效對策？

加州政府財庫並不缺錢。即使有疫情打擊，加州稅率高使稅收超徵，今年6月結束的會計年，可能有757億元盈餘；去年盈餘也達310億元，卻拿去發給低收入家庭了。如果用錢能解決問題，最優先的理當是供水問題，因為它牽涉加州全部3900萬人口。

但州府「敗家」成習，喜歡用公款買票。疫情期間紓困就讓200億元失業金、企業紓困金等被冒領，今年如再出現757億盈餘，州長紐森和民主黨主控的州議會不會減稅，反而可能再發救濟金，或給非法移民享健保福利，壓根兒沒想要解決供水問題。

加州連年乾旱，山火肆虐和威脅增加。用水靠北加州內華達山脈融化的雪水，老天爺不下雨下雪，都會區用水受影響，中央山谷農業區缺水，更直接影響加州最重要的農業生產。

近年州政府年年高喊地球暖化，使降雨降雪遽減，要求民眾節約用水，卻年年讓問題懸在那裡，只能怪天氣，從未思考如何根本解決問題。

民主黨人慣性思維把氣候、環保等問題都無限上綱化。共和黨人說地球暖化是騙局，民主黨人就偏好讓問題成民眾的切膚之痛，然後說服選民爭取選票。加州自詡立法嚴格，夏季汽油要用不同處方提煉，所以汽油價格永遠比外州每加侖貴一元以上，現在每加侖已超過六元，自由派還沾沾自喜，自認是環保先鋒。

州府肯花大成本提高油價，讓全民埋單，卻吝於花錢解決供水問題，同樣考量應也是環保。諸如不能人為建設改變地理生態環境等，所以從不考慮設法和俄勒岡、華盛頓等州，或更遠的各水資源豐富的州商討花錢買水，建設輸水管線渠道引進加州最缺的民生和農業用水。

試想，歐洲缺天然氣，能從俄羅斯興建兩條經過海底輸送、近1200公里長的瓦斯輸送管線；中國大陸也利用人工渠道南水北調，調節洪氾和各省用水需求，同屬美國的加州為何從不考慮從外州引水？

因為：一，錢應不是問題，加州盈餘多，與其拿來發福利，甚至給非法移民健保，何不用來建設輸水管道？二，各州水權買賣可協商，與其讓珍貴淡水排入大海，何不充分利用水資源？三，美國正重建基礎設施，振興美國，何不效法1930年代羅斯福總統新政的宏偉計畫，興建田納西水利工程解決民眾用水用電和貧窮問題，一舉解決加州供水問題。

政客們太現實，只求短利和選票，缺乏遠見，對長遠而吃力難討好的工程興趣缺缺。既然缺水嚴重，亞凱迪亞等城市政府兩年前還要求居民整治前院、不准荒蕪無草皮植被，等於強制增加用水。而民眾每日用水習慣固定，除了不沖車道、不洗車、用淋浴取代盆浴等，還能如何節水？加州自詡先進，卻常被民主黨意識形態綁架，用水問題就是案例。

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