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「我無法呼吸」遭CHP強制抽血 洛縣酒駕男窒息亡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Edward Bronstein 2020年3月因涉嫌酒駕被捕，被CHP強制抽血。（視頻截屏）
Edward Bronstein 2020年3月因涉嫌酒駕被捕，被CHP強制抽血。（視頻截屏）

南加洛杉磯縣一名男子2020年3月因酒駕被捕，在加州公路巡警局(CHP) 對其拘留期間死亡。死者家屬已於2020年12月提起錯誤致死的民事訴訟，現並希望洛縣檢察長賈斯康刑事起訴涉案的執法人員。當事人律師日前公布男子被捕後死亡的過程，視頻中男子反覆尖叫「我無法呼吸」，而CHP正在強迫他抽血。執法人員一直等到抽血結束，才把Bronstein翻過身來，此時他已沒有任何反應。

影音來源：當事人律師／記者邵敏後製

這名男子名叫Edward Bronstein，他於2020年3月因涉嫌酒駕被捕，並被帶到CHP艾塔迪那(Altadena)站，在那裡他一開始似乎拒絕呼氣測醉器或抽血。加州允許警察在逮捕涉嫌酒駕的嫌疑人並獲得搜查令後，可以強制對方抽血。從公布的視頻中可以看到，執法人員當時要求Bronstein坐在地板墊子上，其中一人說，「這是你最後的機會。」然後他們將嫌疑人推到墊子上。

Bronstein表示他會屈服，但一名執法人員稱為時已晚。沒過多久，Bronstein尖叫「我無法呼吸」，尖叫聲在視頻大約兩分鐘後停止。警察抽了一會兒血，幾次問他是否還好，但嫌疑人再也沒有任何回應。執法人員一直等到抽血結束，才把Bronstein翻過身來，繼續問他是否還好。他們最終取出一個呼吸器，戴在嫌疑人臉上，試圖讓氧氣進入他的肺部。當事人的律師Michael Carrillo表示，「那時他已經死亡。」

Carrillo認為，在嫌疑人屈服的那一刻，執法人員應該停止強制行為，讓他坐起來，「雖然Bronstein體內有冰毒、大麻和酒精，但他是在被壓制時窒息而死。」

Bronstein的家人則提出另一個問題，當Bronstein停止回應時，警方為什麼不把他的身體轉過來，那將有助打開氣管幫助呼吸。女兒Brianna Palomino說，「我父親是個好人，沒有人應該以這種方式死去，他被當作垃圾對待，好像他的生命根本就不值得。」家人希望地方檢察官辦公室對涉及此案的CHP執法人員提出刑事指控。 Bronstein的父親說，「無論這些人做了什麼，我希望他們為自己的所作所為付出代價。」

日前公布的這段令人震撼的視頻花了兩年時間才發布，而且是在一名法官否決了加州檢察長的決定後才有機會公布於眾，檢察長希望將視頻封存等待調查。

CHP回應稱，他們無法對仍未有結果的訴訟發表任何評論。

在被眾人壓在地上強制抽血時，Bronstein一直尖叫「我無法呼吸」。（視頻截屏...
在被眾人壓在地上強制抽血時，Bronstein一直尖叫「我無法呼吸」。（視頻截屏）
執法人員一直等到抽血結束，才把Bronstein翻過身來，這時他已沒有任何反應。...
執法人員一直等到抽血結束，才把Bronstein翻過身來，這時他已沒有任何反應。（視頻截屏）

加州 警察 洛縣

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