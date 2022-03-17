巴斯競選洛市長 左派不滿其遊民、警政預算政綱

前聯邦眾議員巴斯競選洛杉磯市長之路，因遊民問題處理方式和增加警力，招致極左派反彈。（巴斯臉書）

洛杉磯 市長出缺，年底大選的角逐者之一是前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）。她的聲望最高、民調領先，但近日公布的選舉政綱卻引發左派支持者不滿，特別是對遊民 問題的可能強硬處理，並主張增加警政預算與洛市警局人力，都可能影響左派基本盤對巴斯的支持。

雖然柏克萊加大與洛杉磯時報合作的民調顯示，巴斯仍然遙遙領先其他候選人，極左派的反彈並未引發連鎖效應，但就連巴斯的死忠支持者都開始擔心，巴斯「太過溫和」的路線，可能減損進步派選民的投票意願。

巴斯是色彩鮮明的民主黨進步派(Progressive Democrat)成員，而進步派被認為是極左勢力的重要組成部分。爭議不斷的洛杉磯縣檢察長賈斯康(Geroge Gascon)，就是靠著極左與進步派選民支持選上寶座。巴斯的動向是否代表進步派有可能隨著南加州政治風逐漸改變，而調整原本左傾的政策，還有待觀察。

影響的變數之一是巴斯對遊民問題的態度。今年1月她曾表態，她主政下的市府，仍然會竭力勸導、安頓遊民，「第一年就讓1萬5000人有家可歸」，但是不管怎樣努力，總還是會有極少數的5%不願搬離棚區，「如果他們違法，法律就應該主持公道」。

但極左派人士的反彈卻來自於巴斯除了表態執法外，還說她不會否決市議會先前的提案。該案禁止遊民在學校、公園與特定區域設立帳蓬。他們認為，巴斯號稱是個女性與改革的代言人，但現在卻「青出於藍」，比卡魯索還卡魯索，比布斯凱諾還布斯凱諾。地產開發商卡魯索（Rick Caruso）、洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）皆為巴斯的選戰對手。

更關鍵的變數是洛市警局。巴斯本來就反對刪減警政經費（defund police），但她的競選政綱雖然主張警政改革，同時卻也想增加洛市警局人力，與增加數億元的警政經費。對於反彈聲音，巴斯自己受訪時強調，她只會讓洛市警力增加到9700人，但她的對手卻要加到1萬1000人。

極左派批評者則主張，洛市警局不但不該加人，還應該完全裁撤，而且巴斯的政綱獨厚西區與山谷區白人，卻犧牲黑人、拉美裔與勞工，但後者才是她的基本盤。某位支持者甚至表示，巴斯的政治算計太明顯，但根本打錯算盤。

對於兩個引發反彈的議題，巴斯受訪時說，她著眼的是整個洛杉磯市，太多市民覺得不安全，所以她要還給民眾一個安全的生活環境，「我們該做的不是忽略現實，而是面對現實」。

她強調，就算是洛市的黑人與拉美裔居民也需要警察 的保護，所以重點在於有沒有快速反應的警察，以及遵守規定執法的警察，而不是人數與預算。