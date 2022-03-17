洛杉磯華埠無超市 耆老怨如處「食物沙漠」

2019年10月底，愛華超市在結束營業前，有大批民眾在門口舉牌示威，表達華埠需要大型綜合超市的訴需求。（本報檔案照）

洛杉磯華埠 ，向來是許多千禧、Z世代與美食 評論家的「美食聚集地」。然而居住在當地社區居民（超過半數亞裔），卻沒有一家全方位、實惠價格的超市，以致許多仰賴公共交通工具的老年移民陷入購物困境。

●愛華超市關閉 居民陷購物困境

對這些收入相對較低的居民來說，當地經營40多年的愛華超市（Ai Hoa）2019年10月底關閉後，對他們民生影響相當大，這也導致提供高價、品質不一商品的小販激增，而鄰近書店、雜貨店商家，也紛紛上架新鮮蔬果，供當地區民購買。

洛杉磯時報報導，30多年來，哈維（Vi Ha，譯音）都從華埠公寓步行到愛華超市購物。自超市關門後，她只能搭公車到聖蓋博市買新鮮農產品、米和肉類等。

2019年10月底，位於華埠的最後一家大型綜合超市愛華，在關門前夕仍有大批顧客前來採購民生用品。（本報檔案照）

本報於2019年10月報導，愛華超市當時所在的物業於2018年4月易主，新東主房地產大亨Tom Gilmore過去幾年一直都在愛華及其附近街區收購物業。愛華超市地產被收購後，他便增加租戶租金、增收停車費，且變更租約，不提供超過一年的長期合同。

此後兩年多來，華埠仍然沒有一家提供全方位商品的零售超市。居民和社區組織說，隨著該地區已成洛杉磯最時尚餐飲目的地，該地區的老年移民生活於「食物沙漠」中。

●美食聚集地 卻無大型超市

該社區的居民家庭收入中位數約3萬6000元，略低於洛縣中位數的一半，在大量美食家湧入的美食時尚地區中，他們卻很難在此找到新鮮、價格實惠的牛奶、酸奶、牛肉、豬肉等。

位於Broadway和Hill街沿線，有些小市場出售活雞和魚、供應亞洲蔬菜。住在Alpine街上的退休廚師秦亨利（Harry Chin，譯音）說，「我們附近的確有農產品販賣，但沒有一排排水果或八種不同的魚可供選擇。」

還有價格問題。他說，在拐角處的小酒館內，捲心菜價格是每磅三元，但在大多數超市每磅不到一元。有一次，他狠下心來，花20元買蔬菜煮火鍋。「我們被困在移民區」，他說。

許多人住在聚集許多華裔的國泰老人公寓（Cathay Manor），該公寓一直受到電梯故障等問題困擾，志工們持續運送一袋袋米和農產品，給無法自由上下的老人們。

街頭攤販也成為當地需關注的問題。居民稱，他們販售的產品品質不一，且高價。一些店主抱怨他們將販售的物品陳列於人行道上，離開時留下成堆垃圾。

●零售商兼賣農產 價昂亞裔難負擔

與此同時，一些零售商也販賣農產品。位於百老匯大道一家華人書店，早已改販賣麵條、農產品和居家用品。

隔壁的Hugo Luu將他13年前開的草藥店，改成一個名為悅華（Yue Wa）的雜貨店。

位於Ordr街的Banh Mi My Dung專門販售三明治，看見顧客要求購買荔枝等商品後，很快增加農產品、報章雜誌。

居民們表示，該社區有足夠空間容納一家大型超市，且有閒置建築，如去年關閉的王朝購物中心（Dynasty Shopping Center）。

2019年10月底，結束營業前的華埠愛華超市。（本報檔案照）

多年來，洛杉磯華埠一直是幾家亞洲超市所在地。與愛華超市差不多時間關門的，還有G&G市場等。

房地產開發商Gilmore在2018年，以超過1500萬元收購愛華超市大樓和附近店面，當時表示會在該地區開發新超市。然而，Hill和College街至今仍空無一人。

CBRE零售資深副總裁摩爾（Derrick Moore）表示，至目前為止，連鎖超市對華埠興趣缺缺，他們更喜歡年輕、富裕的人口密集區，如藝術區、小東京等。

華埠商業發展區（BID）執行主任於于千（George Yu）說，「即使華人經營的超市也無法進入華埠，因低收入居民人數不成比例。」

目前華埠一些高層住宅開發計畫正籌備中，預計未來幾年內，鄰近地區將有零售店、餐館和夜生活場所進駐。但社區組織者擔心，這些企業商家的價格或產品種類，不一定適合當地亞裔居民。