伍麗娥競選連任PCC理事 面臨華裔鄺一正挑戰

伍麗娥競選連任PCC學院理事宣傳海報。（伍麗娥提供）

巴沙迪那學院（Pasadena City College）理事會第五區華裔理事伍麗娥（Linda Wah）參加6月7日選舉，角逐第三個任期，已得到四位同僚理事背書。然而，她也遭遇了同為華裔女性的鄺一正（Kristine E. Kwong）的挑戰。

PCC理事會第五區涵蓋巴沙迪那（Pasadena）、聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）、天普市（Temple City）等華人聚集城市，當地多所高中的畢業生每年踴躍申請PCC。

伍麗娥認為，自己在前兩個任期內，推展的措施包括：雙重註冊（dual enrollment）幫助高中生提前選修大學課程拿學分；通過途徑實習，增加就業和擇業的機會；以及提升高中學生進入大學的準備程度。

伍麗娥強調，八年任內幫助第五區學生提高了成功率，獲得了直接轉學四年制大學的保證，PCC與加州及外州的主要大學建立了更牢固的合作關係，輸送南加 州最多的副學士轉入名校深造，包括洛杉磯州大（CSULA）、洛杉磯加大 （UCLA）、柏克萊加大（UC Berkeley）、南加州大學 （USC）和耶魯（Yale）等。