我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

六匪偷觸媒轉換器失風 囂張對嗆車主還砸爛車

編譯組／綜合報導
雷克伍3月15日深夜發生六名歹徒，強搶觸媒轉換器，並且囂張的與車主對峙，更持棍棒砸爛車子，附近居民大受驚嚇。（KTLA）
雷克伍3月15日深夜發生六名歹徒，強搶觸媒轉換器，並且囂張的與車主對峙，更持棍棒砸爛車子，附近居民大受驚嚇。（KTLA）

六名惡徒公然盜取汽車觸媒轉換器，被車主發現出聲制止後，竟然當街囂張的與車主對嗆，並持棍棒砸爛汽車。附近鄰居飽受驚嚇之餘，更懷疑自己是否還住在有法治的地方，更氣人的事，警察局就在幾條街之外，報警之後，警察也沒有及時趕到制止。

車用觸媒轉換器近年來成為竊賊下手的新目標，因為每個可以賣到千元。但對洛杉磯縣雷克伍（Lakewood）地區的民眾來說，卻是惡夢的再度降臨。除了3月初有三輛車的觸媒轉換器連續遭竊，15日深夜還發生六名歹徒強搶觸媒轉換器的事件，被害車主還差點被打。

15日當晚的事件發生在雷克伍Lomina Avenue的4500街區。當時六名歹徒手持棍棒，準備劫走一台車的觸媒轉換器，車主在屋內發現不對，因此高喊要他們滾，結果歹徒竟然上前威嚇，一副要一決輸贏的姿態，目睹經過的居民Brian Cuaron告訴KTLA電視台，他們高舉球棒就是打算毆打車主。雷克伍市就在喜瑞都市的隔鄰。

這已經不是雷克伍近來第一起搶劫兼威嚇的觸媒轉換器事件了。洛杉磯時報報導，3月5日當天的幾個小時內，多名歹徒就連續偷走三輛車的觸媒轉換器。其中一位車主出聲抗議，還差點被打，歹徒離開時還向圍觀民眾嗆聲。

這些案件值得注意的一點是，洛縣警局雷克伍分局就在附近，但報了案卻常常沒警員前來。居民Danny King說，最誇張的案件甚至過了兩小時警察才慢慢晃來。居民因此群起抗議，要市府出面解釋，如果連住在警局旁邊都不安全，雷克伍還有哪裡是安全的？

雷克伍分局的警官Francisco Maldonado表示，他們無權說明案情細節。市府發言人Grady只說雷克伍往常都是個平和的地區，犯罪率相當低。但居民卻說並非如此，不僅一家Home Depot光天化日被打劫，其他刑案也在增加。

警察 汽車 洛杉磯

上一則

爾灣雙語國際學校總監惹議 家長校園示威

下一則

達頂峰？南加油價上漲速度放緩

延伸閱讀

短時間三度遭搶 九名歹徒闖入北加聖荷西珠寶店搜刮

短時間三度遭搶 九名歹徒闖入北加聖荷西珠寶店搜刮
特斯拉美中車價 六天漲兩次

特斯拉美中車價 六天漲兩次
山景城2嫌搶CVS 警方籲民眾協尋

山景城2嫌搶CVS 警方籲民眾協尋
歹徒變造來電號碼 洛市女Zelle支付被騙近2萬

歹徒變造來電號碼 洛市女Zelle支付被騙近2萬
婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計

婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計
竊賊盯上觸媒轉換器 State Farm理賠案件暴增11倍

竊賊盯上觸媒轉換器 State Farm理賠案件暴增11倍

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發