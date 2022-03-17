六匪偷觸媒轉換器失風 囂張對嗆車主還砸爛車

雷克伍3月15日深夜發生六名歹徒，強搶觸媒轉換器，並且囂張的與車主對峙，更持棍棒砸爛車子，附近居民大受驚嚇。（KTLA）

六名惡徒公然盜取汽車 觸媒轉換器，被車主發現出聲制止後，竟然當街囂張的與車主對嗆，並持棍棒砸爛汽車。附近鄰居飽受驚嚇之餘，更懷疑自己是否還住在有法治的地方，更氣人的事，警察 局就在幾條街之外，報警之後，警察也沒有及時趕到制止。

車用觸媒轉換器近年來成為竊賊下手的新目標，因為每個可以賣到千元。但對洛杉磯 縣雷克伍（Lakewood）地區的民眾來說，卻是惡夢的再度降臨。除了3月初有三輛車的觸媒轉換器連續遭竊，15日深夜還發生六名歹徒強搶觸媒轉換器的事件，被害車主還差點被打。

15日當晚的事件發生在雷克伍Lomina Avenue的4500街區。當時六名歹徒手持棍棒，準備劫走一台車的觸媒轉換器，車主在屋內發現不對，因此高喊要他們滾，結果歹徒竟然上前威嚇，一副要一決輸贏的姿態，目睹經過的居民Brian Cuaron告訴KTLA電視台，他們高舉球棒就是打算毆打車主。雷克伍市就在喜瑞都市的隔鄰。

這已經不是雷克伍近來第一起搶劫兼威嚇的觸媒轉換器事件了。洛杉磯時報報導，3月5日當天的幾個小時內，多名歹徒就連續偷走三輛車的觸媒轉換器。其中一位車主出聲抗議，還差點被打，歹徒離開時還向圍觀民眾嗆聲。

這些案件值得注意的一點是，洛縣警局雷克伍分局就在附近，但報了案卻常常沒警員前來。居民Danny King說，最誇張的案件甚至過了兩小時警察才慢慢晃來。居民因此群起抗議，要市府出面解釋，如果連住在警局旁邊都不安全，雷克伍還有哪裡是安全的？

雷克伍分局的警官Francisco Maldonado表示，他們無權說明案情細節。市府發言人Grady只說雷克伍往常都是個平和的地區，犯罪率相當低。但居民卻說並非如此，不僅一家Home Depot光天化日被打劫，其他刑案也在增加。