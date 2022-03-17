爾灣雙語國際學校總監惹議 家長校園示威

爾灣雙語學校家長16日繼續在校園旁舉牌抗議該校總監的管理作風。（本報記者╱攝影）

成立不滿一年的橙縣爾灣 雙語國際學校(Irvine International Academy)，因家長不滿學校總監史考特(Michael Scott)的管理作風，近日傳出家長公開要求總監辭職下台呼聲，15日下午一群家長，在學校停車場散發傳單，與該校總監發生衝突，總監聲稱受到攻擊並報警處理；當五部警車和警員抵達現場了解情況後，並未對家長採取禁止行動；該校家長16日繼續在校園旁的公園中，以標語及傳單表達對該校總監的不滿。

以中文沉浸式教學為號召的爾灣雙語國際學校，是由橙縣教育局 核准成立的公立特許學校，自去年8月起租用爾灣學區原來的El Camino Real小學校園，招收300名幼稚園到六年級學生，其中半數以上是華裔。

該校華裔教師曾申訴，總監史考特不專業，不尊重中文教師，助長工作環境對中文教師的敵意。

據華人家長鄭女士表示，她是剛搬來爾灣不久的新移民，希望孩子學習英文時，也能繼續維持中文水平，爾灣雙語國際學校家長們對這所學校寄予厚望，不但捐錢購買飲水機、個人電腦等設備，也定期到校擔任義工，因此十分了解學校情況。學校總監史考特對教師差別待遇，形成中文教師與非中文教師間的對立，同時，史考特總監以他的友人組織校董會，聘用親友，公款帳目不清，且漠視家長的意見，才會引發教師及家長反彈。

15日爾灣雙語國際學校開放給有意在下學年註冊者參觀，部分家長到停車場散發傳單，公開校方不合理的作法，該校總監史考特企圖制止，在與一位家長互相以手機錄影的衝突過程中，雙方可能發生肢體碰撞，史考特以身受攻擊為由，致電爾灣警局派員處理。不過，警員在聽取雙方說明後，只取走現場的錄影，並未制止家長在校園中散發傳單。

16日上午8時起，該校家長繼續在學校旁的公園舉牌抗議，一位華人家長指出，校方過去一個多月以來，關閉了社交媒體及線上會議的留言區，家長們只好向市長、市議員及學區教委多人陳情，並兩度到橙縣教育局的教委會議中輪流發言，質疑校方的作風。

3月2日舉行的橙縣教育局教委會議中，十多位爾灣雙語國際學校家長曾出席發言，要求橙縣教育局派員調查爾灣雙語國際學校財務及教職員聘用程序，其中多位家長直指該校總監不顧創校章程，聘用不通華語的課程主任，應為此事負責去職。

不過，當天也有一位家長指出，公立特許學校的目的就是提供家長更多的選擇，家長若對這所學校不滿意，可以自由選擇其他的學校，而不必在新學校剛成立之際，公開與校方唱反調，他希望見到這所新學校能逐步改進，提供多元化的選擇。

爾灣雙語國際學校校董會將於17日晚上的會議中，針對家長的質疑提出說明。多位華裔家長表示，雖然孩子都不想轉學，但是如果史考特繼續擔任該校總監，他們下學年將會選擇讓孩子轉而就讀其他的學校。